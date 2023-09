Nem elég, hogy a Facebook, a Tiktok és Pintér Sándor, de még az autód is megfigyel téged

Kevés olyan termék van, ami annyi információt tudna gyűjteni arról, hogy a tulajdonosa mit csinál, hova megy és miről beszél, mint az autó. A filozófiai és vallási irányultságtól kezdve a gesztusokon át a hangfelvételekig az autó rengeteg adatot tud gyűjteni a felhasználójáról, a gyártók pedig hülyék lennének nem kihasználni ezt.

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Ha ezeket biztonságban tudják tárolni, akkor nincs akkora baj, csakhogy a Mozilla Foundation szerint adatvédelmi szempontból az autók a legrosszabbak azon termékek közül, amit eddig vizsgáltak. Néhány példa az elmúlt évek adatszivárgásaiból:

a Volkswagentől és leányvállalatától, az Auditól 3,3 millió felhasználó adatai kerültek illetéktelenek kezébe,



a Toyota 2,1 millió felhasználó adatait szivárogtatta ki 10 éven keresztül 2013 és 2023 között,



2022 júniusában a Mercedes-Benz nyilvánosságra hozta, hogy egy harmadik féltől származó adatszivárgás következtében akár 1,6 millió leendő és tényleges ügyfél személyes adatai, köztük nevek, lakcímek, e-mail címek és telefonszámok kerültek nyilvánosságra.



A szervezet által vizsgált 25 autómárka - köztük a Ford, a Toyota, a Volkswagen, a BMW - egyike sem felelt meg a minimális adatvédelmi előírásoknak, és a szükségesnél több személyes adatot gyűjtenek a felhasználóikról. A legrosszabb minősítést a Tesla kapta.

Rosszabbak, mint a mentális egészséggel foglalkozó appok

A modern autókban számos számítógép, chip, szenzor, mikrofon kamera található, amiken keresztül rengeteg adatot gyűjtenek, már onnantól kezdve, ha valaki csak az autóban ül, de pláne, ha az illető csatlakoztatja a telefonját vagy letölti a hivatalos applikációt.

Az információk típusai a személyes adatoktól - az egészségügyi állapot, telefonszám, privát képek, etnikai hovatartozás - kezdve egészen a használati adatokig terjednek - például milyen gyorsan vezetnek, hol vezetnek, és még azt is, hogy milyen zenét hallgatnak. A Mozilla szerint a Nissan és a Kia még a szexuális életre vonatkozó információkat is gyűjt. Hogy ez mihez kell nekik, nem tudni. Érdekesség, hogy a szintén pocsék adatvédelmi megoldásokkal rendelkező mentális egészségügyi alkalmazások 37 százalékának a vizsgálat szerint jobb gyakorlatai voltak a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására, mint az autógyártóknak.

photo_camera Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

A Mozilla által vizsgált vállalatok közül tizenhárom az autót körülvevő világról is gyűjt adatokat, az érzékelők képesek rögzíteni az időjárást, az útburkolat állapotát, közlekedési táblákat és egyebeket is. A szervezet szerint utóbbi kategória a legaggasztóbb. Az adatvédelmi irányelvek nagy része igencsak tág megfogalmazást használ. Hat vállalat említi a demográfiai adatokat, ami körülbelül annyira leíró, mint a „jellemzők” - a leírásokban ez is sokat szerepelt - szó. Aggodalomra adhat okot a szervezet szerint „szenzoradatok” kategória is, ezek az eszközök annyira fejlettek már, hogy olyan személyes dolgokat is tudnak mérni, mint például a stressz-szintet.

A tág megfogalmazás klasszikus eszköz, amit a vállalatok arra használnak, hogy több adatot gyűjtsenek, mint amennyit a szabályzatukban megfogalmaznak. Így szinte lehetetlen megismerni az összes információt, amit megszereztek. A következtetések révén az autógyárak ráadásul új adatokat is létrehoznak. A vizsgált autómárkák 88 százaléka állítja azt, hogy a begyűjtött adatokon alapuló feltételezéseket is készítenek a használóról. És közülük kilenc vállalat mondta azt, hogy ezeket harmadik félnek is eladhatja.

Ki tudja meg, hogy szeretem a keresztény rockot?

A jelentés szerint a vizsgált autómárkák 84 százaléka osztja meg a felhasználók személyes adatait szolgáltatókkal, adatbrókerekkel és vállalkozásokkal, 76 százalékuk pedig jogot formál arra, hogy ezeket a személyes adatokat egyenesen eladja. Több mint felük hajlandó megosztani a felhasználói adatokat a kormányzattal és/vagy a bűnüldöző szervekkel, ha azt kérik.

Több mint 600 órányi kutatás után sem tudta a Mozilla megállapítani, hogy az autógyárak pontosan kivel osztják meg és kinek adják el az adatokat. Hogy miért teszik, az viszont elég egyértelmű, az autókból származó adatok értékesítésén alapuló iparág nagyobb mint valaha. A High Mobility autóipari adatközvetítő a weboldalán hirdeti az adattermékek széles skáláját, amik között szerepel a pontos helymeghatározás, a szívritmus és a sofőr fáradtsága, valamint 57 egyéb kategória. Nem meglepő, hogy a Mozilla által vizsgált autómárkák közül kilenccel (36 százalék) állnak partnerségben.

A szervezet azt sem tudta megerősíteni, hogy az autógyártók közül bármelyik megfelelne a minimális biztonsági előírásoknak az adattitkosítás és a lopás elleni védelem tekintetében. Sőt, azt állítja, hogy a társkereső alkalmazások és a szexuális játékok is jellemzően részletesebb biztonsági információkat szolgáltatnak a termékeikről, mint az autók.

A jelentés olyannyira lesújtó volt, hogy a szervezet szerint azok az adatvédelmi tanácsok, amiket általában az ügyfeleknek adnak, ebben az esetben semmit sem érnek. A Mozilla Alapítvány petíciót indított, amiben az autógyártókat arra szólítja fel, hogy állítsák le az adatgyűjtő programokat, amikből tisztességtelenül profitálnak. „Reményeink szerint a tudatosság növelése másokat is arra ösztönöz majd, hogy az autógyártókat felelősségre vonják borzalmas adatvédelmi gyakorlataikért” – írták.

