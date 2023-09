Bence X Szechenyi: Orbán dédelgetett egyeteme a propagandáról szól – tudom, ott voltam

Egy évvel ezelőtt az Origo, a Magyar Nemzet és a Demokrata is üdvözölte, hogy a Budapest Fellowship Programban (BFP) tíz hónapig Magyarországon kutathat, oktathat meg kulturális és szakmai eseményeken vehet részt újabb négy amerikai kutató, köztük Széchenyi István amerikai leszármazottja, Bence-Xavier Szechenyi.

Azt írták, a kutatási témája az ukrán menekültválság, amit a Migrációkutató Intézet kötelékében vizsgált. A kutató a Bates College angol irodalom szakán végzett 2021-ben, majd Fulbright Fellow-ként egy évet töltött Magyarországon. Ittléte alatt elődjéről, Széchenyi Istvánról írt esszésorozatot, amiben azt vizsgálta, hogy az öröksége milyen hatással van a mai magyar politikára.

Bence X Szechenyi most a Guardianre írt véleménycikket azzal a címmel, hogy:

„Orbán Viktor dédelgetett egyeteme a propagandáról szól – tudom, ott voltam”.

Szechenyi azt írja, tavaly ösztöndíjas volt az MCC-nél Budapesten, és aggódik az intézmény bővítése miatt. Szerinte az MCC nézetei szorosan összecsengenek Orbánéival, és olyan akadémikusokat finanszíroz, akik Orbán álláspontját terjesztik. „Bizonyos értelemben arra szolgál, hogy kiterjessze befolyását Európa-szerte és azon túl is” – írja Szechenyi az MCC állítólagos londoni terjeszkedésével kapcsolatban.

Azt írja, (különösen a vidéki) magyarok a társadalmi mobilitásban nehézségekbe ütközhetnek, de az MCC-nek megvan az ereje, hogy elősegítse. „Ezt kínálták nekem: az újságírói pályakezdés lehetőségét, a lehetőséget, hogy egy kényelmes budapesti lakásban éljek. Az intézmény azonban a jobboldali politikájához való igazodást várja cserébe” – írja Széchenyi.

Azt írja, az ösztöndíjat főleg azért fogadta el, mert az MCC felajánlotta, hogy a nemzetközi kapcsolataival segít a munkái közzétételéhez, de Széchenyi úgy találta, hogy ez a segítség feltételhez kötött: az ösztöndíj csak akkor volt hasznos, ha azokról a témákról írt, amiket az MCC-hez kapcsolódó kutatói mentorai javasoltak. „Ezek többnyire olyan témák voltak, amik Orbán politikai pozícióit erősítik. Például egy cikk, ami szembeállítja azokat a körülményeket, amik között ukrán és szír menekültek érkeztek a magyar határhoz. Azt akarták, hogy visszamenőleg védjem meg Orbán vitatott döntését, miszerint 2015-ben nem engednek be menekülteket” – írja.

Arról is írt, hogy a programban részt vevőket megkérték, hogy menjenek el a magyar történelemről és politikáról szóló előadásokra, és ezeket gyakran fideszesek tartották. Az előadások kontextuális ismereteket kívántak adni a magyar aktualitások megvitatásához, de kifejezetten Fidesz-párti állításokkal. A program egyik amerikai ösztöndíjasa, aki még sosem járt Magyarországon, olyan cikkeket közölt, amik nagyban támaszkodtak az ilyen előadásokra. Az egyik előadó például tiltakozott az orosz olajjal szembeni szankciók ellen, nem sokkal később az egyik kutató publikált is egy írást, amiben azzal érvelt, hogy Magyarország tisztességesen jár el, amikor továbbra is orosz olajat vásárol.

photo_camera Navracsics Tibor előadást tart az MCC rendezvényén 2022. július 19-én. Fotó: Botos Tamás/444

Szerinte ez olyan volt, mintha amerikaiakat rávennének arra, hogy olyan cikkeket közöljenek az angol nyelvű médiában, amik Orbán politikai ügyeit támogatják. „Vannak olyan MCC-ösztöndíjasok, akik Franciaországból, Angliából, Németországból és más országokból származnak, akik saját nyelvükön készítik ezt a fajta írást. Orbán álláspontját terjesztik a hazai közönség előtt. Egy iskola taníthat egy meghatározott pozícióból, de arra kell ösztönöznie a tanulókat, hogy kifejezzék eltérő álláspontjukat. Tapasztalataim szerint az MCC-nél nem ez volt a valóság” – írja Szechenyi.

Azt írja, nem államilag támogatott hízelgésre vette fel az ösztöndíjat, ezért tovább kutatta az őt érdeklő témákat, elsősorban a politikai korrupciót és a kelet-európai etnikai feszültségeket. „Egyszer, amikor cikkötleteimet megvitatta egy MCC-s adminisztrátorral, többször is figyelmeztetett, hogy »légy óvatos«” – írja Szechenyi, azt állítva, hogy a cikkeiben a Magyarországon kívüli témákra összpontosított, azt remélve, hogy nem kerül bajba. „Egy barátom az MCC-nél azt mondta, hogy a munkámat figyelemmel kísérik” – írja Szechenyi, azt állítva, hogy állandó félelemben élt, és kétszer is volt pánikrohama cikkek publikálása után. Állítása szerint még attól is tartott, hogy Pegasusszal lehallgathatják – mint a barátját, Panyi Szabolcs újságírót –, bár utólag elismeri, hogy túlbecsülte a fontosságát.

Szechenyi szerint a program végeztével mások, akik vele azonos programban vettem részt, jövedelmező pozíciókat kaptak az MCC-hez kapcsolódó intézményekben. „Ezek az ösztöndíjasok támogatták az MCC ügyét, és jutalmat kaptak érte” – írja.

„Az MCC úgy tesz, mintha Magyarországért beszélne, mintha az általa képviselt politikai pozíciók egyet jelentenének az országgal. Attól tartok, hogy a nemzetközi terjeszkedéssel a magyarországi realitás képe tovább tompul a nemzetközi közönség előtt. Magyarország sokkal több, mint az MCC, Orbán és a szélsőjobboldali politika” – írja Szechenyi, aki szerint ahogy az MCC nő, egyre többen fognak anyagi megfontolásból felszállni erre az ideológiai vonatra.