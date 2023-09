Nyolc esélyese is van a Fidesznek a 2024-es főpolgármester-választáson

Interjút adott az Indexnek Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és pártigazgatója, az FTC elnöke. Az érdekesebb részekből válogattunk.

A 2024-es fideszes főpolgármester-jelöltről – Lát esélyt arra, hogy Budapestet visszaszerzik az ellenzéktől. Hogy kivel vágnak neki a kampánynak, azt nem árulta el, de legalább nyolc esélyest lát, az esélyes jelöltnek nincs más dolga, mint Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármesternél jobban szeretni a várost. A mostanában többször is nyilatkozó Tarlós István esetleges indulásáról azt mondta: „Szerintem Tarlós István nyugdíjba ment. Nagyon kedvelem őt, a külvárosi stílusával egy jó ízt hozott a fővárosba.”

A 2024-es ferencvárosi fideszes polgármester-jelöltről – Kubatov fejében már van egy jelölt, nem helyi, de erősen kötődik a kerülethez. Szerinte azonban az is kérdés, hogy az MSZP-nek és a DK-nak van-e jelöltje Baranyi Krisztinával szemben.

A győri helyzetről – Borkai Zsolt szerinte a baloldal alternatív jelöltje, mögötte áll a teljes baloldali média, pont azok, akik kicsinálták. Mondjuk, soha nem tartotta túl okosnak. Sajnálná Győrt, ha Borkait választanák meg, de Dézsi Csaba András jelenlegi polgármester mellett sem tette le egyértelműen a garast: a jelöltségét a jövő kérdésének nevezte, bár szerinte a munkát Dézsi elvégezte, a város fejlődik.

Szájer József esetleges visszatéréséről – Deutsch Tamás nemrég azt mondta, hogy Szájernek már újra játékban kellene lennie. Az esetleges visszaúttal kapcsolatban Kubatov jóval szkeptikusabb: „Nézze, én Szájer Józsefet sem láttam még visszatérni” - mondta.

Pesty Lászlóról, aki a NER-lovagokat orkoknak nevezte, a Lölő-jelenséget pedig rákos daganatnak, amit ki kell metszeni – Sok évvel ezelőtt jó barátságban voltak, de már három éve nem beszélnek. A tartalmi mondanivalóval kapcsolatban azt mondta, hogy a szintén milliárdos Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon meggazdagodása is felvethet kérdéseket. Annak viszont örül, hogy van egy jobboldalhoz köthető gazdasági elit.

Arról, hogy az új orosz tankönyvek szerint fasiszták is lázadtak 1956-ban Magyarországon – A kérdezőitől hallott erről először, az elmúlt napokban ugyanis pihent.

A parlamenti némaságáról – „A komcsiknak mindig azt szoktam mondani: örüljetek, hogy nem szólalok meg” - mondta.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Miért nem maradt a jól teljesítő, a szurkolók által is kedvelt Máté Csaba a Ferencváros edzője? – Napokat, heteket gondolkodott, hogy mi legyen az edzővel, emiatt is nagyon nehéz volt neki megmondani, hogy Dejan Sztankovics veszi át a csapatot. „Még most is fáj” - mondta erről a beszélgetésről. Máté a Ferencváros állományában van, keresik a helyét, ez a helyzet senkinek sem könnyű.

Miért pont Dejan Sztankovics? – A PwC csinált egy felmérést a szabadon igazolható edzőkről, eszerint toronymagasan Sztankovics volt a legjobb jelölt. Szerbként az olasz futballkultúrát szívta magába, szerinte ez nagyon jó együttállás.