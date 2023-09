Orbán októberben Kínába megy

Mi szeretnénk Kína európai hídfőállása lenni, a kínai nagyvállalatok Magyarországot már fontos célországnak tekintik, és szeretnénk, ha minél több magyar cég szerephez jutna a két ország kapcsolatrendszerében – mondta Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata elnöke a 134. kantoni vásár alkalmából rendezett sajtótájékoztatón.

Nádasi elmondta, ehhez segítséget nyújthat, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Hszi Csin-ping meghívására Kínába utazik, amitől azt remélik, hogy a látogatása tovább erősíti a kínai-magyar kapcsolatokat.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 2019. április 25-én Pekingben. Fotó: Andrea Verdelli/AFP

A Privátbankárnak a kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan megerősítette, hogy Orbánt a kínai elnök meghívta Pekingbe, és Orbán az októberi programján részt vesz a Belt and Road Initiative (Egy Övezet Egy Út program) konferenciáján.

A Reuters azt írja, hogy a konferenciára meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, aki 2017-ben és 2019-ben is részt vett rajta. Egyébként meghívást kapott Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök is.