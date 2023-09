Őrsi Gergely: Elhagyni az MSZP-t? Nincs nap, hogy ne gondolkodna el rajta az ember

Négy éve MSZP-s színekben nyert az önkormányzati választáson, de most könnyen lehet, hogy inkább függetlenként vág neki a kampánynak a budapesti II. kerületben.

Őrsi Gergely olyannyira komolyan veszi a pártmentes önkormányzatiságot, hogy orvosi rendelőt nyitott a helyi MSZP-iroda helyén.

Nagypolitikai és főpolgármesteri ambíciói nincsenek.

Elege van abból, hogy a kormány kulcsfontosságú jogköröket von el a kerületektől, és hogy az agglomerációs települések nem tesznek érdemi lépéseket a városba irányuló forgalom csillapításáért.

Interjú a II. kerület ellenzéki polgármesterével.

Ez hagyományosan jobboldali érzelmű kerületnek számított a '90-es és a 2000-es években, az elmúlt években valami mégis megváltozott: 2018-ban már csak az összefogás hiánya miatt nem született ellenzéki győzelem, 2019-ben simán legyőzte Láng Zsolt fideszes jelöltet, tavaly az országgyűlési választáson Tordai Bence csont nélkül bejutott a parlamentbe. Mi lehet az oka?

A jobb- és baloldali skatulyák nem írják le kellő pontossággal a valóságot, én inkább a kerület szociodemográfiai összetételével magyaráznám ezt a megfigyelést. A kerületünkben nagy arányú a magasan iskolázottak és az értelmiségiek aránya, csak a XII. kerületben él több diplomás budapesti, ennek a rétegnek a politikai preferenciája változott meg az elmúlt években a rendszer előrehaladtával.

Fontos azt is látni, hogy az önkormányzati választás nem feltétlenül pártpolitikáról szól. A II. kerület annyiban különbözik a többi budai kerülettől, hogy bár mind közül ez a legnagyobb, nincs alternatív megnevezése, mint Újbudának, Budafoknak, Óbudának vagy Hegyvidéknek; és mivel 33 kisebb városrészből áll, közös identitása sem volt sokáig. A hidegkúti, pasaréti vagy a vízivárosi identitás talán már korábban megépült, de a nagy egész biztosan nem. Mi újabban következetesen csak Budaként emlegetjük a kerületet, és sokat dolgozunk ezen az identitáson: olyan közösségi tereket és élményeket teremtünk, amik erősítik a kerületi közösséget. Ebben, úgy érzem, volt előrelépés, és ez is érződhet a számokon.

Tudja már, hogy ki lesz a fideszes kihívója a kerületben?

Hivatalosan nem, csak pletykákat hallok, hogy a jelenleg frakcióvezető, Gór Csaba indul majd. De nem jelezte még senki.

Az MSZP jelöltjeként nyert 2019-ben. Most is így készül, vagy elhagyná a pártot, és függetlenként indulna?

Nincs olyan nap, hogy ezen ne gondolkozna el az ember.

Mik az érvek és ellenérvek?

Őszintén hiszek abban, hogy az önkormányzati politikában az országos politikának a lehető legkisebb szinten kell jelen lennie. Ez a fő oka.

Véletlenül sem az, hogy az MSZP elmúlt néhány éves mélyrepülése inkább ártana a kampányának, semmint használna?

Ha bármelyik másik párt tagja lennék, ugyanezt az álláspontot képviselném, és ugyanezen gondolkoznék. De szerintem nincs ennek akkora jelentősége. Ha egy polgármester ennyi idő alatt nem tudja megmutatni, milyen értékrendet képvisel, és bebizonyítani, hogy nem pártközpontból irányítva végzi a munkáját, az már veszett fejsze nyele. Az önkormányzati politika számomra a politika legőszintébb és legközvetlenebb műfaja. Segíteni egy rászoruló családon, meghallgatni és megvalósítani egy mikroközösség kéréseit, ennek mentén újratervezni akár egy utca forgalmi rendjét, vagy létesíteni egy parkot, nekem ezt jelenti a politikai képviselet.

Több MSZP-s színekben mandátumot nyert polgármester is a DK-ból vág neki a jövő évi megmérettetésnek. Ez az ön esetében nem opció? Tehát hogy más párt színeiben induljon.

Nem lehet negligálni a pártokat, de én másik pártba, ha lehet így mondani, nem tervezek átlépni. Azért szeretnék mindent megtenni, hogy az emberek belássák: helyi politikában nem kell akkor jelentőségük legyen a pártszíneknek.

Akkor itt az a kérdés, hogy kilépne a pártból, vagy csak hogy nem kérne a támogatásukból a választáson?

Ez azt jelenti, hogy gondolkodom, és még minden forgatókönyv előfordulhat.

Ön még a kerületi MSZP elnöke?

Sokáig voltam, de három éve már nem vagyok az. Amikor a pártiroda is megszűnt.

Ez az a Fazekas utcai iroda, aminek a helyén orvosi rendelőt nyitottak. Ezek szerint azzal a lendülettel be is zárták a helyi szervezetet?

A vízivárosi orvosi rendelő volt az egyik legfontosabb választási ígéretünk, mivel a Rét utcai rendelő sokak számára nehezen megközelíthető. Nem akadt megfelelő ingatlan. A helyi elleznék sem hitte el, mégis megléptük, és a pártiroda helyén nyitottuk meg a háziorvosi és fogászati rendelőt, a Kapás utcától 100 méterre, amit sokan és nagy megelégedéssel látogatnak.

Lehet annak egy szimbolikus üzenete, ha egy polgármesternek nem egy pártirodában ül naphosszat, és nem ott fogadja a helyieket - arra ott a hivatal, és arra ott vannak a köztéri fogadóórák, amiket rendszeresen tartok.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Azért látszódnak értékrendbeli különbségek az MSZP-n belül is – például a 444-en feltárt sötét parkolási ügyek mentén. A zuglói polgármester Horváth Csaba kijelentette, hogy nincs igény kártyás parkolórendszerre, és az amúgy is bonyolult - a II. kerületben három éve mégis elkezdték telepíteni a terminálokat.

Sok kérdésben van párbeszéd a kerületek között, a parkolás esetében történetesen látszik, hogy nem volt. Valóban elhangzott, hogy nem lehet ezt megcsinálni, mi pár hétre rá megvalósítottuk. Szeretnénk tovább fejleszteni a parkolási rendszert, vannak terveink. Az okosparkolás összehangolása útvonaltervező appokkal a hosszabbtávú tervünk. Ez is része annak a városvezetési szemléletnek, ami a parkolásra forgalomszervező eszközként tekint. Egy hete vezettük be a rezidens parkolási zónákat. Ezek a fizetős övezeten túli területeken, amit sokan P+R parkolóként kezdenek használni, biztosítanak kizárólag a helyi lakosok által használható helyeket. És jók a visszajelzések. Úgy is lehet szabályozni a parkolást, ha nem az anyagiak kell az elsődlegesek.

Amikor az ön pártelnöke azt mondja, hogy közös EP-listán kéne indulnia az ellenzéki pártoknak, arról mi a véleménye?

Nem hallottam erről, és abban sem vagyok biztos, hogy minden pártnak el kéne indulnia a választáson, bár elismerem, ez is része a demokráciának. Az ellenzéki pártpolitikáról vagy nagypolitikáról nem is szeretek beszélni, egy véleményem van csak róla, bár az elég sarkos. A legrosszabb, amit tehet az ellenzék, az épp az, amit az országgyűlési választások óta csinál, és még mindig nem fejezett be. Csak arról szólnak a hírek és azzal van tele a sajtó, hogy összefogás, nem összefogás, ki a hibás, milyen formáció, milyen előválasztás, ki merre. A tavalyi időközi idején végigjártam a kerületet, beszéltem az ellenzéki választókkal, akik ind azt mondják, hogy elegük van ebből, fejezzék már be az egymással való foglalkozást. Erre nem kíváncsi senki.

Kizárólag kerületi önkormányzati ambíciói vannak?

Csak és kizárólag. Az is csak addig, amíg van értelme. Nem feltétlenül kell két-három ciklusnál tovább vezetni egy városrészt ahhoz, hogy ott érzékelhető változás induljon meg. Az ambíciónk egy szemléletváltás megvalósítása. Szerencsésnek érzem magam, mert szeretem ezt csinálni; nekem a hivatásom a hobbim. De ha nem hajt már az ambíció vagy a lelkesedés, akkor el kell gondolkodni azon, merre tovább.

A mozgásterét mindenképp befolyásolja, hogy ki a főpolgármester vagy milyen a közgyűlés összetétele. Milyen ellenzéki stratégiát látna célravezetőnek?

A Főváros egy kormányzattal vívott állandó küzdelemben sok forrástól és energiától esik el, amit városfejlesztésre lehetne fordítani. Azzal, hogy a főpolgármesternek a kormánnyal kell hadakoznia, a budapestiek veszítenek. Persze ugyanez igaz a Főváros és a kerületek logikájára is: ha itt megváltozna a felállás, sok vitát és egyeztetést igényelne. Most is van ilyen bőven, úgy talán még több lenne.

A jelenlegi fővárosi vezetéssel, pártpolitikai elhelyezkedéstől függetlenül, a nagy irányokban egyetértés van, például a város zöldítése vagy a kötöttpályás közlekedés fejlesztés területén, de még sorolhatnám. Egy más értékrendet képviselő városvezetés esetében nem biztos, hogy prioritást élveznének ezek a területek. Az viszont biztos, hogy a kormány és a Főváros közötti ellentét nem a budapestiek érdeke.

Ez mit jelent? Összességében mi lenne jobb ön szerint a II. kerületnek: egy ellenzéki, jelen állás szerint Karácsony Gergely, vagy egy fideszes főpolgármester?

Karácsonyt Gergelyt támogatom. A Főváros vezetése is dolgozott a II. kerületért, és biztos vagyok abban, hogy a konfliktusokra is lehet találni ésszerű megoldásokat úgy, hogy termékeny közös munkát végezzen a kormány és a főváros. Nem akarok olyan országban élni, ahol kormány, főváros és önkormányzat együttműködése lehetetlenné válik pártpolitikai hovatartozások miatt.

Milyen a viszony a helyi ellenzékkel?

Az országos politika ritkán gyűrűzik le a közgyűlés szintjére, ezzel együtt sajnos mindent inkább érdek, kevésbé érték alapján kritizálnak. A testületi ülésen nagy a harciasság, aztán mire bezárul a jegyzőkönyv, a fideszesek is gyakran kedélyesen elbeszélgetnek. A Margit-negyed, a közösségi költségvetés vagy az okosváros-projekt kérdéseit ezért inkább informális keretek között beszéljük át. A Margit-negyed tanácsadótestületét például paritásos alapon raktuk össze. A testületi ülésen nem is nagyon támadták a tervet, de hülyén is nézett volna ki, ha amiatt emel valaki szót, mert egy tíz éve üresen álló utcafronti üzlethelyiséget a Greenpeace kedvezményes áron bérbe vesz - hogy aztán ott ingyenes foglalkozásokat, képzéseket tartson a környékbelieknek. Akad, aki a megnyitó eseményeken is részt vesz. Aztán a propagandalapjuk lehozza, hogy Őrsi Soros-szervezeteket telepít a Margit körútra. Így nehéz konstruktív párbeszédet fenntartani.

Egyik fontos választási ígérete volt, hogy feltárják a 7 milliárdból épült, de félkészen átadott, máriaremetei Gyarmati Dezső uszoda körüli visszaéléseket. Hogy áll az ügy?

Nem sok olyan budapesti kerület van, amelyik büntetőfeljelentést tett visszaélések gyanúja miatt, mi közéjük tartozunk. A tervezéshez, a kivitelezéshez és a felhasznált TAO-forrásokhoz kapcsolódóan úgy tudom négy per is zajlik. Sajnos nem annyira gyors a döntéshozatal, mint várná az ember, és ez nekünk sokba kerül, mivel az egyik perben mintegy 250 millió forintot zárolt tőlünk a TSZSZ az eljárás végéig. A jelen inflációs környezetben már a kamatbevétel is szemmel látható összeget jelentene a kerületnek. A másik esetben ugye kiderült, hogy luxusutakat fizettek és tízmilliós luxusórákat könyveltek el »időmérő« eszközként a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. megelőző vezetőjének regnálása alatt. A vizsgálóbizottságban helyet kapott a helyi ellenzék, is és minden állásfoglalást egyhangúlag fogadtunk el, még a feljelentéseket is. Várjuk az eredményt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mennyiben nehezíti meg a kerület vezetését, hogy a kormány folyamatosan von magához önkormányzati jogköröket?

Nem csak a vezetés életét keserítik meg ezzel. Az emberek nagyrésze ugyanis egyáltalán nem értesül erről. A gépjárműadót mai napig milliós nagyságrendben utalják tévesen az önkormányzatnak, mert nem tudják, hogy az állam rég rátette a kezét. A tavalyi évben több mint 16 millió forintot kellett így visszautalnunk a feladóknak. Azt az adónemet, amit dedikáltan a kátyúzásra és útfelújításokra kellene fordítani.

Az építési engedélyezés teljes káosz. Hiába utasít el valamit a tervtanács kerületi szinten, mert nem illik a tájképhez, vagy az építészeti örökséghez, azt a kormányhivatal bármikor felülbírálhatja. Nem tudunk építésfelügyeleti eljárást kezdeményezni és leállítani egy építkezés, amikor azt látjuk, hogy az szabálytalanul valósul meg. A bürorkrácia útvesztőibe kényszerül az önkormányzat is ilyenkor.

Az iskolák esetében nagyon kevesen tudják, hogy az iskolaépület tulajdonjoga és a közétkeztetés az önkormányzathoz tartozik, de ahhoz, hogy a pedagógusoknak szolgálati lakást tudjunk biztosítani, külön megállapodást kell kötnünk a tankerülettel.

A védőnők irányítását is kiszervezték alólunk, miközben az önkormányzatnak kell biztosítani számukra az infrastruktúrát és a helyszínt. Mindezt úgy, hogy közben a velük szorosan együttműködő gyermekháziorvosok az önkormányzattal állnak szerződési viszonyban. Ha valaki nekem elmagyarázza, ebben mi a logika, hallgatom.

Érezni hátrányos megkülönböztetést azért, amiért ellenzéki a kerület? Egy 400 millió forint uniós forrásból megvalósuló bölcsődefejlesztési programot csak ideutalt a kormány.

Olyan pályázatot nyújtottunk be bölcsődefejlesztésre, amire nagyon nehéz lett volna szakmai alapon azt mondani, hogy nem áll meg. Egy idős úr a végrendeletében úgy hagyta az önkormányzatra az ingatlant, hogy szeretné, ha ott óvoda és bölcsőde létesülne, és gyerekzsivajtól lenne hangos a ház. A másik helyszín a Jurányi inkubátor ház, amit az előző fővárosi városvezetés hívott életre. Vízivárosban bölcsődei helyhiány van, ezzel a fejlesztéssel ráadásul a közösségi ház is megszépül. Nehéz lett volna ezekre a tervekre nemet mondani. Ha erre vonatkozik a kérdés: vacsorázni nem járunk el kormánytagokkal azért, hogy támogassák a pályázatunkat, de lobbizunk, ha lobbizásnak számít, hogy írunk akár 10-12 hivatalos levelet is, a pályázati anyagon túl is megvilágítva a projekt jelentőségét.

Tavaly óta büntetik a csikkek eldobását és elvileg a köztéren hagyott kutyaszar után is büntetés jár. Hogyan zajlik ezeknek a rendeleteknek a betartatása?

Meglepően flottul. Egy év alatt egyetlen esetről tudok például, amikor valaki nem ismerte el, hogy eldobta a csikket az utcán, amikor tetten érték, és fellebbezésig jutott az ügy. A városrendészek járják a forgalmasabb tereit a kerületnek és intézkednek. A kutyaürülék esetében is érezni a hatását a szabálysértési eljárás elrettentő erejének: 150 ezer forintos nagyságrendű büntetés is kiszabható végső esetben. Nyilván nem könnyű ellenőrizni, de ma már nem csak azt kockáztatja valaki, hogy szégyenszemre beszól neki a másik gazda, ha nem szedi fel az ürüléket, de azt is, hogy büntetést kell majd fizetnie. Tillával kiszámoltuk, mennyi ürülék termelődik a kerületben egy nap, és azt láttuk, hogy tényleg van hatása a kampánynak, egyre gyorsabban megtelnek az erre a célra kihelyezett gyűjtőhelyek.

Helyben közismert, hogy személyesen kommunikál a kerületiekkel a Facebookon, rendszeresen tart köztéri fogadóórákat, sétákat - ez nyilván minden politikusnak hasznára válik, de milyen típusú fejlesztések azok, amik ilyen egyeztetések nyomán tényleg meg is valósulnak?

Abból indulunk ki, hogy a helyieknél senki nem tudja jobban, mi jó nekik. Az Eszter utcai kerékpáros-fejlesztést a legjobb forgalomtechnikai szakemberek tervezték meg, mégsem működött jól, amíg a lakókkal nem konzultáltunk. Közösen újraterveztük a részleteket, és ma már szakértők is egyetértenek abban, hogy biztonságosabban használható. A forgalomcsillapítás az agglomerációból beáramló forgalom és a hegyvidéki kis utcák forgalma szempontjából is fontos, ezért gyakran a helyiekkel konzultálva döntünk arról, hol legyen fekvőrendőr, melyik utcát egyirányúsítsuk, mi jelenthet megoldást. A játszótereknél kikérjük a szülői véleményeket, milyen eszköz hiányzik, így derült ki, hogy nagy igény van pingpongasztalok kihelyezésére és pétanque pályákra. A felméréseink alapján szükség van kerületi kisgépkölcsönzőre, úgyhogy most ezen dolgozunk a Fény utcai piacon. Honnan tudnánk magunktól?

Hogyan lehetne csillapítani az agglomerációból beáramló forgalmat és az azzal megnövekedő légszennyezettséget?

Hiába létesítünk P+R parkolókat, hiába egyirányúsítunk utcákat, hiába indítunk iskolabusz-programot, hiába létesítünk közösségi kerékpárkölcsönzőket, elektromos telekocsirendszert dolgozunk ki, ez csak részeredményekhez elég. Meg kell érteni, hogy akkor lesz kevesebb autó a városban, ha kevesebben ülnek autóba.

Nagykovácsi és Remeteszőlős lakossága nem feltétlenül szimpatizál velünk, mert a főútra tereltük a forgalmat. De ez van: meg kell érteni, hogy csak az bírja már el. Így is ugyanannyi autó jön, mint eddig, de nem mindegy, hogy egy kertvárosi lakóutcán hajtanak végig 1200-an, a méréseink szerint 6 perc nyereségért, egyetlen reggel, vagy a főúton.

Ez így nem fair. Az agglomerációnak be kéne látnia, hogy megtelt - ahogy tette például Érd. Nem új lakóparkokat engedélyezni. Van, ahol három hónapig nincs víz, aztán mégis megépül egy betongyár. Sérelmezik, hogy elzárjuk a kerülőutakat, ahelyett, hogy felismernék: nekik is van ebben tennivalójuk. Nem lehet a végtelenségig terhelni a várost.

Mi fogunk még P+R parkolót telepíteni, de miért nem teszik meg ezt az agglomerációban is? A solymári vasútállomástól 20 perc alatt benn van az ember a Nyugatinál, és alig van ott parkolóhely. A Nagykovácsi utat, a Budakeszi utat vagy a Szilágyi Erzsébet fasort nagyobb részben használják az agglomerációból érkezők, mint a budapestiek. A gépjárműadót elvették, az utakat nekünk kell felújítani. Legalább a mellékutcákban ne rontsák a levegőt.

Újabb öngyilkosság történt a Mammutban. Ezzel összefüggésben arról posztolt, hogy a kerület egyeztetést kezdeményezett a tulajdonosokkal hasonló tragédiák érdekében. Milyen eszközök merülhetnek fel?

13 év alatt ez volt a hetedik eset ott, ez nagyon sok. Amikor a ciklusunk alatt a második vagy harmadik eset történt, megkerestük a tulajdonost, aki kezdettől fogva nyitottnak mutatkozott arra, hogy találjunk megoldásokat. Krízisközpontot fogunk létesíteni az épületben, ahol olyan szakemberek lesznek jelen, akiktől segítséget lehet kérni. Ha csak egyvalakin segítünk, már rég megérte. De ez nem elég, keresünk további megoldásokat. Azt is gondolom, hogy ebben az ügyben a médiától is elvárható a fokozott körültekintés, és érdemes volna szélesebb körben is beszélgetni arról, miként érdemes az ilyen tragédiákról és körülményeiről felelősségteljesen beszámolni a nyilvánosságban.