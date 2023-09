Paul Pogba a visszavonulást is fontolgatta, miután megzsarolta egy szervezett bűnözői csoport

„Azon gondolkoztam, hogy nem akarok többet gazdag lenni, nem akarok többet focizni. Egyszerűen csak rendes emberekkel szeretnék lenni, akik azért szeretnek, aki vagyok, és nem a pénzemért vagy a hírnevemért" - mondta az Al Jazeeranak adott interjújában Paul Pogba.

A világbajnok francia futballista arról az időszakról mesélt az újságnak, amikor egy szervezett bűnözői csoport állítólag 13 millió euró értékben megzsarolta. Pogba 2022 júliusában tett feljelentést az ügyben.

A csoportnak tagja volt a futballista bátyja, Mathias is, aki szintén profi labdarúgó, guineai válogatott volt. Egyszer még a Ferencvárosnál is járt próbajátékon. Őt rövid időre le is tartóztatták, később azonban bűnügyi felügyelet alá helyezték, így elhagyhatta a börtönt. Mathias azóta is tagadja az ellene felhozott vádakat.

photo_camera Paul Pogba (baloldalon) és bátyja, Mathias Fotó: firo/Sebastian El-Saqqa/Picture-Alliance/AFP

Testvére szerepével kapcsolatban azt mondta Pogba, a pénz megváltoztatja az embereket. Szétszakíthat családokat és háborúkat indíthat el.