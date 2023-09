Török kiberbűnözők összefogtak a nemrégiben az országba érkezett orosz hackerekkel

Az orosz-ukrán háború miatt több ezer orosz férfi menekült Törökországba, sokan közülük képzett hackerek, írja a Financial Times. A török rendőrség és biztonsági szakértők szerint nagy részük viszonylag alacsony szintű online csalásokhoz folyamodott, hogy pénzt szerezzen. Ráadásul összefogtak török kollégáikkal, hogy elkerüljék a lebukást, tisztára mossák a bevételeiket.

Az orosz hackerek kifinomult kódokat tanítanak török társaiknak a hatalmas mennyiségű adatok összegyűjtésére, míg a török bűnözők nyugat-európai, különösen németországi kapcsolataikat kihasználva jobb árakat tudtak kialkudni az adathalmazokért.

A közelmúltban megnövekedett aktivitás nyomozásra késztette a török rendőrséget, mondta a lapnak két, neve elhallgatását kérő rendőr. A kiberbűnözők az utóbbi hónapokban egymás képességeiből táplálkozva kartelleket hoztak létre, amik felveszik a versenyt a legnagyobb orosz és fehérorosz hackerbandákkal is. Az újonnan alakult csoportok vigyáznak rá, hogy ne törököktől lopjanak adatokat, ezzel is mérsékelve a helyi hatóságok érdeklődését.

Az elmúlt hónapokban több tízmillió ellopott hitelkártya, jelszó és bejelentkezési adat került fel az „Underground Cloud of Logs” oldalra, feltehetően az orosz-török kartellek állnak a háttérben. Az Auren Cyber Israel információbiztonsági szakértője, Osher Assor szerint az adatokat olyan vírussal gyűjtik be, ami a jelek szerint kikerüli a legtöbb ismert vírusirtó szoftvert. Assor azt is mondta, hogy a Redline nevű kártevő a videójátékok vagy népszerű szoftverek kalózverzióinak letöltése során kerül a felhasználó eszközére.

A Redline által begyűjtött információk azért különösen értékesek, mert a vírus ellopja az emberek böngészőjében található cookie-kat, vagyis a személyazonosításra alkalmas kód apró darabkáit is, így a hackerek online az áldozatnak adhatják ki magukat, és akár le is másolhatják az online vásárláshoz elmentett hitelkártyákat. A jelszavakkal való kereskedés nem újdonság, de az adatok itt frissek, szinte élőben jönnek, mondta Assor.

„Ezek közül egyikük sem nagymenő hacker, de nagyon hatékonyak, és megtanulták, hogyan kell nagyon jól automatizálni a dolgokat - a teljesítményük gyorsan növekszik” – mondta.