A soroksári gimnázium igazgatója bevallotta: már augusztus végén is járt náluk a végrehajtó, mégsem szólt a diákoknak és a tanároknak

„Nem akartam farkast kiáltani,” ezért nem szólt sem a diákoknak, sem a tanároknak a kilakoltatott soroksári gimnázium igazgatója. Az alapítványi Qualitas Gimnáziumba tanítás közben érkezett végrehajtó kedden, hogy bejelentse: mindenki pakoljon, mert elárverezték az alapítványi intézmény épületét. Ott Ferenc intézményvezető az RTL Híradójának elárulta:

már augusztus 29-én is próbálkozott a végrehajtó, de akkor a bíróság elhalasztotta a kilakoltatást. Az igazgató abban bízott, hogy most is ez történik majd.