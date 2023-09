"Elkényeztetett kis degenerált" - írta Trump Alex Sorosról

photo_camera Donald Trump szeptember 8-án egy dél-dakotai kampánygyűlésen. Fotó: JONATHAN ERNST/REUTERS

"Nem hagyhatjuk, hogy ez az elkényeztetett kis degenerált nyerjen. Az apucija zsebében vannak az amerikai ügyészek. Elpusztítják az országunkat. Mitch McConnell pedig segít nekik, mert nem csinál SEMMIT! A Republikánus Párt SZÉGYENE! LEGYETEK KEMÉNYEK, REPUBLIKÁNUSOK!" - reagált a rá mindig jellemző visszafogottsággal Donald Trump saját közösségimédia-szolgáltatóján szeptember 11-én arra az amúgy nem éppen friss hírre, hogy a Soros-birodalom örököse, Soros György kedvenc gyereke, Alex az alapítvány anyagi erőforrásait jövőre Donald Trump legyőzésére fordítaná. Trump maga egy szeptember 3-i hírre reagál, de Alex Soros már korábban is beszélt róla, hogy ez a terve.

Trump szokás szerint elég sűrű mondatait érdemes kissé kibontani. Van ugyanis bája annak, hogy "elkényeztetett kis degeneráltnak" nevez bárkit, miközben ő maga saját mitológiájával szemben nem zseniális üzleti tehetségének, hanem milliárdos ingatlanmágnás apjának, Fred Trumpnak köszönheti a vagyonát, aki annak idején még akkor is megmentette az önjelölt üzleti zsenit, amikor az minden matematikai szabálynak ellentmondva nem egy, hanem két Atlantic City-i kaszinót is csődbe tudott vinni. A bajból apja akkor úgy mentette ki, hogy legbizalmasabb emberét egy aktatáska készpénzzel elküldte fiacskája egyik kaszinójába, hogy azt váltsa zsetonra, hogy aztán bizalmasa az így megszerzett zsetonokat azzal a lendülettel be is hajítsa az óceánba.

Az ügyészekre vonatkozó mondat is nehezen értelmezhető a szó hagyományos, logikai folyamatokat feltételező értelmében. Az ügyész az egyesült államokban választott funkció, a szövetségi államokban még a helyi igazságügyi miniszter szerepét is betöltő legfőbb ügyészeket is demokratikus választásokon választják meg. Ennek megfelelően számottevő részük konkrétan republikánus.

Legalább ennyire értelmezhetetlen a Mitch McConnellnek címzett bírálata is, tekintettel arra, hogy McConnel a szenátus kisebbségi, republikánus frakciójának vezetőjeként eleve nem kezdhet semmit az eleve nem is létező probléma megoldása érdekében.

Mindennek persze az ég világon semmi jelentősége. Donald Trump nem azért népszerű, mert bármi értelme volna annak, amit mondani szokott. 2016-ban is úgy nyert választást, hogy kampánya során az amerikai újságírók rendszeresen szembesültek azzal a dilemmával, amit a CNN egyik kampánytudósítója találóan úgy fogalmazott meg: azért nehéz Donald Trump megnyilatkozásairól tudósítani, mert nehéz megfejteni "mire gondol, amikor szavakat mond".

Az Egyesült Államokban 2024. november 4-én választanak újra elnököt, vagyis még bő egy évig tart majd a kampány.