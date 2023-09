Kémparanoiával próbálja leplezni a valós nehézségeket a kínai kormány

photo_camera Kínai asszony Hszi Csin-ping portréja és a szüntelen harcra buzdító propagandajelszó előtt Hszincsiangban Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Évek óta a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben élő, független sajtót fogyasztó olvasóinknak valószínűleg nem újdonság, hogy a diktatúrák, autokratúrák, illiberatúrák bármilyen belső válsághelyzetben külső ellenségkép gyártásába kezdenek. Nincs ez máshogy Kínában sem, ahol a kormány az egyre növekvő gazdasági nehézségek, a rendkívüli módon lelassult növekedés, az ingatlanpiaci buborék és a fiatalok fokozódó munkanélküliségének szorításában hasonló megoldást talált a válságkezelésre: kampányt indított az országot ezek szerint ellepő ellenséges kémek és ügynökök leleplezésére. A New York Times pekingi tudósítójának riportja szerint a kínai egyetemeken olyan szakokon is államtitkok védelmére képzik ki az oktatókat, mint az állatorvosi, a kelet-kínai Tiencsin városában pedig óvodapedagógusoknak tartottak előadást a kínai kémelhárítási törvény alkalmazásáról, hátha a nép ellenségei már az ötéves korosztályban is toboroznának. Hunan egyik repterének parkolójából kitiltották a Teslákat, mondván, az amerikai autókat akár kémkedésre is használhatják. Még a jellemzően rejtőzködő Állambiztonsági Minisztérium is közösségi médiás fiókot létesített, ahol azonnal „össztársadalmi mozgósításra” szólított a kémek ellen.