Kiszabadították Törökország egyik legmélyebb barlangjából az ezer méter mélyen rosszul lett barlangászt

Tíz nappal ezelőtt, szeptember 2-án lett rosszul Törökország egyik legmélyebb barlangjában, a Morca-barlangban Mark Dickey amerikai barlangász, akinek kiszabadításában végül több mint 150 ember vett részt. Mark Dickey-t végül szeptember 12-én, nem sokkal éjfél után hozták a felszínre ezer méter mélyről. A kiszabadításán dolgozó csapat szerint ez volt az egyik legnagyobb és legbonyolultabb föld alatti mentés, amit valaha is végrehajtottak.

photo_camera Fotó: MUSTAFA UNAL UYSAL/Anadolu Agency via AFP

Dickey-nek gyomorproblémái voltak, egy idő után már vért hányt. Miután leértek hozzá, vérátömlesztést kapott, csak azután kötözték hordágyra és hozták fel lassan a felszínre. A Morca-barlang legmélyebb pontja közel 1,3 km mélyen van a föld alatt, a hordággyal együtt a szűk járatokon nehéz volt közlekedni, ezért visszafelé a szűkebb pontokon robbanóanyagot kellett használni.

A mentésben részt vettek horvát és magyar mentőcsapatok is, ahogy segített a mentésben Dickey menyasszonya, Jessica Van Ord is, aki sokáig vele is maradt a barlangban.

photo_camera Fotó: MUSTAFA UNAL UYSAL/Anadolu Agency via AFP

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat Facebook-posztja szerint „58.5 óra megfeszített munkával, 10 ország közel 200 helyszínen lévő barlangi mentőjének és megannyi háttérember közreműködésével, óriási nemzetközi összefogással egy csapatként sikerült Markot a felszínre hozni 1040m mélyről”.

(BBC)