Trump védője azt kérte, hogy a bíró zárassa ki magát a bukott elnök büntetőperéből

Veszélyes játékba kezdtek Donald Trump ügyvédei a 2021. január 6-i puccskísérlete miatt indult szövetségi büntetőperben. John F. Lauro, a bukott elnök védője indítványozta, hogy Tanya S. Chutkan elfogultsága miatt kérje kizárását az eljárás levezetése alól. Az indítvány több szempontból is kockázatos:

egyrészt arról első körben maga Chutkan bíró dönthet;

másrészt az ügyben eljáró washingtoni szövetségi törvényszék többi bírója a január 6-i zavargók elleni eljárásaiban sok esetben Chutkannak az indítványban kifogásolt megszólalásaihoz hasonlóan nyilatkozott ítéleteiben.

Lauro beadványában Chutkan két korábbi, zavargók elleni eljárásokban tett megállapítására hivatkozott. 2021 decemberében a floridai Robert Palmer meghallgatásán - ő amúgy poroltóval támadt a Capitolium ostromakor egy rendőrtisztre - Chutkan azt mondta, hogy "azok, akik felbujtották és bátorították, hogy cselekedjen és harcoljon, még nem lettek megvádolva". 2022 októberében pedig a clevelandi foglalkozás-terapeuta, Christine Priola büntetőperében arról beszélt, hogy a Capitoliumot lerohanókat elvakította lojalitásuk "egy emberhez, aki, jut eszembe, a mai napig szabadlábon van".

photo_camera Donald J. Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke a washingtoni szövetségi bíróságon 2023. augusztus 3-án tartott gyanúsítotti meghallgatásán. Donald J. Trumpot a 2020-as választások eredményének megváltoztatására szőtt összeesküvéssel vádolta meg Jack Smith különleges ügyész. Az amerikai bíróságokon gyakran nem engedik fényképfelvételek készítését, erről a meghallgatásról is csak a bírósági rajzoló szkeccsét hozták nyilvánosságra. Fotó: JANE ROSENBERG/REUTERS

Lauro szerint Chutkan ezen kijelentései, amiket még azelőtt tett, hogy Trump ellen vádat emeltek volna, aláássák a bizalmat abban, hogy "semlegesen és szenvedélymentesen" tudna ítélkezni. Lauro taktikája azonban a New York Times elemzése szerint igen veszélyes, már csak a fent említett okokból is. Mivel az indítványt maga Chutkan bírálhatja el, Lauro ezzel a viszonyuk megromlását kockáztatja, márpedig az amerikai eljárásrendben a bírónak diszkrecionális szabadsága van például az ügyvédi indítványok megítélésében, például a tiltakozások elbírálásában is.

Másrészt ha Chutkan még ki is zárná magát a perből, a washingtoni szövetségi bíróság több más bírája se rejtette eddig véka alá a zavargók ellen eddig lefolytatott eljárásokban, hogy Donald Trumpot tartják a történtek fő felelősének. Amit P. Mehta bírónő 2021 novemberében, a Capitolium egyik betört ablakán az épületbe bemászó John Lolos perében azt mondta, hogy a vádlottat megtévesztették a hazugságok, amiket olyanok terjesztettek, akiket ezért nem vontak felelősségre. "Lolos, úr, maga csak gyalogos volt a játszmában, amit olyanok játszanak, akiknek tudniuk kellett, hogy mit művelnek". Amy Berman Jackson bíró pedig az egy rendőrtisztre sokkolóval támadó Daniel Rodriguez büntetőperében jelentette ki, hogy a vádlottat Trump "felelőtlen és szándékosan hazug csalásvádjai" radikalizálták.

Amennyiben Chutkan nem hajlandó önmaga kizárását kérni, Lauro még próbálkozhat azzal, hogy felsőbb bírósághoz fordul az ügyben, bár ilyesmire ritkán kerül sor - vagyis összességében Lauro húzása inkább a közönségnek szólhat. (Via The New York Times, BBC)