Az internet jövőjéről szól a Google-per

A héten egy washingtoni bíróságon elindult egy per, amit talán nem túlzás előre a 21. századi gazdaságtörténet egyik legfontosabb tárgyalásának nevezni: az amerikai kormány trösztellenes eljárást kezdeményezett a Google ellen, és ha nyer, az a világ egyik legbefolyásosabb cégének a feldarabolásával is járhat. A kormány úgy látja, a Google illegális eszközökkel, a piaci erejét használva monopóliumot épített ki a keresőmotorok piacán, amivel megkárosítja a fogyasztóit, verseny hiányában ugyanis azok egyre kevésbé dönthetnek úgy, hogy inkább egy másik szolgáltatást használnak. A Google határozottan visszautasítja a vádakat, és állítja, azért guglizik az internetezők 90 százaléka – ahelyett, hogy bingezne vagy duckduckgózna, mert a Google nyújta a legjobb szolgáltatást. Abban pedig, hogy a cég dollármilliárdokat fizet azért, hogy szinte minden telefonon gyárilag rajta legyen a Google, nincs semmi illegális.

A per nagy kérdése: az amerikai jogrendszer alkalmas-e arra, hogy kordában tartsa a mindennapi életünkre egyre nagyobb hatással lévő, egyre nagyobb hatalommal bíró technológiai óriáscégek növekedését? Az utolsó ilyen pert az amerikai kormány a Microsoft ellen indította 25 évvel ezelőtt – és nyert. Az akkor olyan változásokat indított el az IT-piacon, amik többek között lehetővé tették a Google fölemelkedését. Viszont egyáltalán nem garantált, hogy most is sikerül meggyőzni a bíróságot.

Illegális sikerek

A szeptember 12-én indult trösztellenes per története közel három évvel korábban kezdődött, az amerikai kormány igazságügyi minisztériuma még 2020 decemberében, a Trump-kormány utolsó hónapjaiban nyújtotta be keresetét a Google ellen. Ennek lényege a következő:

a Google azért válhatott a keresőpiac domináns szereplőjévé, mert dollártízmilliárdokat fizet mobiltelefon- és okoseszköz-gyártó cégeknek, hogy a keresőjét építsék be alapértelmezetként az eszközeikbe. A cég évi 12 milliárd dollárt fizet az Apple-nek, hogy az Iphone-ok is Google-keresősávval kerüljenek ki a dobozukból, és hasonló összegeket perkál le a Samsungnak, a Verizonnak, a Mozillának meg még egy rakás vállalatnak. Sőt, van partnercég, amellyel olyan megállapodást kötött, hogy a Google pénzéért cserébe a telefongyártók ne is tegyék föl gépeikre a versenytársak alkalmazását. A kereset szerint a cég így éri el, hogy az amerikaiak 90 százaléka a Google-t használja, és az arányok valószínűleg hasonlóak az internethasználó világ egészére nézve is.

Monopóliumot kiépíteni nem illegális az amerikai törvények szerint, bár nyilván eléggé ellentmond az amerikai világképet meghatározó piacpárti nézeteknek. De ha egy cég annyira jó terméket állít elő, hogy mindenki azt akarja megvenni, a versenytársak pedig szép lassan elsorvadnak, ez a piac farkastörvénye, amibe nem szól bele az állam. Ha viszont egy cég a piacon kialakult domináns pozícióját arra használja fel, hogy direkt megnehezítse a versenytársak dolgát, például százmilliárdokat költ arra, hogy az appja rajta legyen minden telefonon, a versenytársakét meg külön le kelljen tölteni, és ezzel kárt okoz a fogyasztóinak, az már versenytorzító magatartásnak számít. Ami viszont nyilván tilos.

photo_camera Egy monopolifigurának öltözött ember is feltűnt a washingtoni bíróság előtt Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Kinek fáj, ha túl erős a Google?

A bevezető közgazdaságtan-tankönyvek szerint a monopóliumokkal az a fő baj, hogy versenytársak hiányában sokkal magasabb árat szabhatnak, mint amit a piac megengedne. Ez az online keresés esetében nehezen értelmezhető, hiszen a guglizás ingyenes – pontosabban az ember nem pénzzel, hanem az adataival fizet, amiből a Google a reklámokon keresztül pénzt csinál. (Fun fact: a világ talán legtöbbet használt mikroökonómiai tankönyvét az a Hal Varian írta, aki azóta a Google vezető közgazdásza, és akit 12-én tanúként hallgatott meg a bíróság.) Az amerikai kormány szerint viszont a Google felhasználói így is rosszul járnak azzal, hogy a cég megvásárolja a piacvezető pozícióját. Azzal, hogy a Google szerződései megnehezítik más fejlesztőknek, hogy a saját keresőmotorjaikkal a piacra lépjenek, egyrészt megfosztja a felhasználókat a döntéstől. Például, hogy ha már az adatokról van szó, használjanak inkább egy olyan keresőt, mint a DuckDuckGo nevű fejlesztés, amely kifejezetten azzal versenyezne a Google-lel, hogy sokkal jobban tiszteletben tartja a felhasználók privát szféráját, és korlátozottabban szívja le az adataikat. A DuckDuckGo vezetői ezért szurkolnak is a Google ellen a perben, mert ahogy közleményükben olvasható, az óriáscég „indokolatlanul megnehezíti”, hogy fölvegyék vele a versenyt.

photo_camera Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A kereset szerint a Google monopolpozíciója az innovációt is hátráltatja. A drágán vásárolt domináns pozíciójába belekényelmesedett Google nem motivált, hogy fejlessze a termékét, aminek sokak szerint romlik a színvonala. Ha pedig úgysem lehet fölvenni a Google-lel a versenyt, mert lejt a pálya, az innovatív startupok inkább el sem indulnak, amivel végül a fogyasztó veszít. És ha már a reklámokról van szó, a domináns piaci pozíció azt is jelenti, hogy a Google lesz az egyetlen szolgáltató, amelyen reklámokat lehet eladni, így a cég többet kérhet el a reklámozóktól, mintha versengenie kellene másokkal.

A Google szerint semmiféle visszaélésről nincs szó, és nem azért használja 10-ből 9 amerikai az ő keresőjüket, mert nincs alternatívája, hanem mert egyszerűen jobb szolgáltatást nyújt, mint a versenytársak. Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős igazgatója szerint az elektronikuseszköz-gyártók is dönthetnek arról, hogy milyen keresőt tesznek az eszközeikbe alapértelmezettként, de ők úgy döntenek, hogy a Google-t választják. (Arra nem tért ki, hogy ebben a döntésben a kifizetett milliárdok mekkora szerepet játszanak.) A cég emellett igenis nagyon sokat innovál. Az pedig, hogy a Google fizet a Samsungnak, a Apple-nek és a többieknek, nem különbözik attól, mintha egy gyártója fizetne a bolt tulajdonosának, hogy jó helyre tegye a termékét a polcán, ami bevált és teljesen legális gyakorlat.

Ráadásul bárki bármikor letölthet és használhat egy másik keresőt, ha akar, ebben a Google nem tudja és nem is akarja megakadályozni a felhasználókat. Ez tényleg igaz, bár jól ismert jelenség, hogy ha pár kattintásnál több kell valaminek a beállításához, az emberek nagy többsége nem bajlódik vele, és ha valamilyen alkalmazás már ott van a telefonján, azt használja, hacsak nincs vele valami komoly baja. Ha nem így lenne, a Google-nek nem érné meg annyi pénzt fizetni a telefongyártóknak.

Böngészőháborútól keresőcsatákig

Az érveléssel, hogy bármikor le lehet tölteni és használni egy másik programot a már feltelepített helyett, egy másik techóriás is próbálkozott, amikor az amerikai kormány azzal vádolta meg, hogy visszaél gazdasági hatalmával. Ez a Microsoft volt 1998-ban, amikor az internetes keresők piacáért vívott háborút a Netscape Navigatort fejlesztő Mosaic Communications Corporationnel.

A Netscape alapvetően népszerűbb browser volt, mint a Microsoft Internet Explorerje, Bill Gates cége ezért úgy döntött, hogy – mint egy belső dokumentumban meg is fogalmazták (bár ezt a cég védői tagadták) – elszívja a levegőt a Netscape elől. Ezt Gatesék úgy akarták elérni, hogy megállapodtak a számítógépek gyártóival, hogy a Windows operációs rendszerrel együtt telepítsék a gépeikre az Explorert is. Az Explorer szinte kiirthatatlan lett, és bár már akkor is lehetett más böngészőt telepíteni, ez nem volt egyszerű folyamat a legtöbb embernek, aki nem értett a dologhoz, csak számítógépezni akart, így a nagy többség maradt az Explorernél. Mindez valóban elsorvasztotta a Netscape-et és a többi versenytársakat.

Az amerikai kormány és a bíróság úgy látta, a Microsoft visszaélt azzal a hatalommal és vagyonnal, amit népszerű operációs rendszerének köszönhetett, az 1998-ban indult per végén pedig a bíróság úgy határozott, hogy a Microsoftot külön kell bontani a Windowst és a többi szoftvert gyártó cégekre.

Ez végül nem történt meg, mert a Microsoft fellebbezett, majd sikerült elkerülnie a feldarabolást, de több milliárd dollár büntetést kellett fizetnie, és radikálisan változtatnia kellett az üzleti modelljén és a módszerein. Ez akkor sokkal egyenlőbb játéktérré tette az informatikai piacot – ami például a Google-nek is megadta a lehetőséget, hogy garázscégből a ma ismert gigavállalattá növekedjen.

photo_camera Bill Gates 1998-ban, amikor a bírósági döntésről kérdezték Fotó: ROBYN BECK/AFP

A Microsoft perét követők vagy az abban résztvevők szerint a Google nagyjából ugyanazokat az érveket hozza fel a saját védelmére, mint anno Gates, aki amúgy olyan rosszul szerepelt a bíróságon, hogy egy ponton a közönség kinevette. De vannak, akik figyelmeztetnek: nem érdemes túl sok következtetést levonni a 25 évvel ezelőtti ügyből a Google mostani perével kapcsolatban. Már csak azért sem, mert az azóta eltelt két és fél évtizedben az amerikai törvényhozás és az igazságügyi rendszer nyomát sem mutatta annak a keménységnek, amivel a Microsoft ellen felléptek. Egészen a 2010-es évek végéig nagyon megengedő versenyfelügyeleti környezetben növekedhettek az olyan vállalatok, mint a Google, a Facebookot és Instagramot birtokló Meta vagy az Amazon.

Ráadásul az ügyben döntő Amit P. Mehta bíró már több vádpontot kidobott a igazságügyi minisztérium keresetéből, mert nem találta elég megalapozottnak azokat. Azt is kimondta: a kormány jogászainak minden egyes vádpontról egyenként bizonyítaniuk kell, hogy azok ellentmondanak a trösztellenes szabályoknak, és nem elég amellett érvelniük, hogy a sok kis kihágás együtt a verseny törvényellenes korlátozásához vezet.

photo_camera Amit Mehta bíró Fotó: MARK WILSON/Getty Images via AFP

Ha a Google veszít, az azzal is járhat, hogy Mehta bíró elrendeli a feldarabolását. Valószínű, hogy azt újabb és újabb perek követnék, nemcsak a Google, de a Facebookot és az Instagramot birtokló Meta, az Amazon és a szabályozó hatóságok között. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó Federal Trade Commission, amelynek élére Joe Biden a trösztellenes nézeteiről ismert Lina Kahn jogászt nevezte ki 2021-ben, már indított pert a Meta ellen az Instagram és a Whatsapp felvásárlása miatt, és az Amazon ellen is készítik épp elő a keresetet. Ezek a perek pedig, ha sikeresek lesznek, alapjaiban alakíthatják át a digitális piacot. Beleértve a mesterséges intelligencia egyre fejlődő szegmensét, amelyen a Google is komoly játékos.

Ha a Google nyerne, annak több értelmezését is lehetne adni. Lehetne amellett érvelni, hogy az eljárás bebizonyította, a Google nem csinált semmi rosszat, betartja a törvényeket, az ügyfelei nagy megelégedésével végzi a dolgát. A Google maga nyilván így értelmezné a döntést. De ebben a helyzetben biztos lennének, akik szerint az 1800-as évek vonattársaságokat birtokló rablóbáróira írt trösztellenes törvények egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a digitális kor problémáival, és új szabályokat kell alkotni, amelyek hatékonyabban képesek kordában tartani a techóriásokat.

Mindez viszont még odébb van, a Google ügyében ugyanis várhatóan csak jövőre születik döntés, amit garantáltan fellebbezések követnek.

De mindenképp érdemes lesz néha ráguglizni, hogy hol is tart az ügy.