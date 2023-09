Kormányinfó: Akár már novemberre, de decemberre biztosan egyszámjegyű lesz az infláció

Három hét szünet után újra kormányinfót tartott Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. Délelőtt kormányülés is volt, speciális tematikát viszont nem jelentettek be az ősz első kormányinfójára. Új bejelentést nem is tettek Gulyásék, szó volt viszont a ferihegyi repülőtérre tett vételi ajánlatról, a 16,4 százalékra csökkent inflációról és Orbán Viktor horvátországi nyaralásáról is.



photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Gulyás a holnap kezdődő demográfiai csúcsot felvezetve elmondta, hogy a kormány ugyan sokat tett a családpolitikában, de teljesen mégsem elégedettek az eredményekkel. 2010-ben 1,23 volt a termékenységi arányszám, ma 1,59. A kormányülésen is téma volt a családpolitika, a városi CSOK helyetti alternatíván is dolgoznak.

A kormány tárgyalt az ukrán gabonabehozatalról. Az uniós behozatali tilalom szeptember 15-én jár le. Ha az Európai Bizottság ezt nem hosszabbítja meg, a magyar kormány fogja megtenni, mert meg kell védeni az öt közép-európai ország mezőgazdaságát.

Gulyás elmondta, hogy a kormány inflációval kapcsolatos célja nem változott. Továbbra is az egy számjegyű inflációt akarják elérni az év végéig. Novemberre ez akár meg is valósulhat, decemberben viszont biztosan meg fog. Gulyás azt is mondta, vannak aggasztó jelek is az inflációval kapcsolatban, például a benzinárak emelkedése.

A napelemek szabályozását átgondolta az Energiaügyi Minisztérium. Az új, uniós követelményeknek megfelelő havi elszámolás csak azokra vonatkozik majd, akik szeptember 7-e után adták be a létesítési igényüket. Mindenki másnak 10 évig marad a korábbi, éves szaldóelszámolás.

Szentkirályi ezután gratulált Zádor Zsófiának és a további 29 magyar barlangi mentőnek, akik Törökországban sikeresen kimentettek egy amerikai férfit.

Az ATV kérdésére Gulyás elmondta, hogy a tegnap végrehajtó által lefoglalt soroksári gimnázium vezetői példátlan felelőtlenséget követtek el, amikor nem saját tulajdonukban lévő ingatlanban folytattak oktatási tevékenységet. Az iskola nem állami fenntartású, de ha szükséges, a gyerekeket be fogják iskolázni állami intézményekbe.

Az Index kérdésére Gulyás elismerte, hogy történelemhamisító volt az orosz tankönyv, mely az 1956-os forradalmat fasiszta felkelésnek nevezte.

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Budapest Airport megvásárlásával kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy korábban is az volt az álláspontjuk, hogy a repteret nem szabad eladni. Ha sikerül visszavásárolni, az nagy eredmény lesz. A miniszter szerint jól állnak, de részleteket még nem akar nyilvánosságra hozni. A Bloomberg szerinti 4 milliárd eurós vételárat sem kommentálta.

A 444 kérdésére Gulyás elmondta, hogy Horthy Miklós megítélése összetett kérdés. Nem vitás, hogy érdemei vannak abban, hogy Trianon után megmaradt az ország. Gulyás viszont bűnnek nevezte, hogy Magyarország nem védte meg a zsidókat a második világháború idején, hanem a nácikkal kollaborált.

A 444 rákérdezett az Erdogan török elnök testőrei által megvert magyar férfi esetére is. Gulyás azt mondta, szerinte nem tartozik a véleménynyilvánítás szabadságába, ha valaki beint egy külföldi vezetőnek. A testőrök reakciójának arányosságát viszont lehet vitatni.

A 24.hu kérdésére a miniszter elmondta, hogy Orbán augusztus 26-a után volt szabadságon. Azt viszont nem tekinti baráti szolgáltatásnak Gulyás, hogy a kormányfő Schmidt Mária meghívására Horvátországban nyaralt. Szerinte ez inkább az élet normális rendjébe illeszkedő gesztus. A HVG kérdésére később elmondta, hogy a nyaralást korrupciós kockázatnak sem tartja.

A Népszava kérdésére Gulyás elmondta, hogy 2024. január 1-jétől csatlakozhatnak újra rá a napelemek az elektromos rendszerre. Az ország 7-8 százalékában viszont ezt a lehetőséget nem tudják biztosítani az áramhálózat rossz állapota miatt.

Arról nem volt szó a kormányülésen, hogy Lázár János közlekedési miniszter kirúgta a MÁV két vezérigazgató-helyettesét.