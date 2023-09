Szöllősi György nem kapott amerikai vízumot

A Puskás-nagykövetnek kinevezett Szöllősi György arról írt az oldalán, hogy az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége megtagadta tőle a vízumot a külügyminisztérium hivatalos vízum iránti kérelme ellenére. Az állami tulajdonú sportlap főszerkesztője a Chicagói Magyar Kultúrtanács focitornáját nyitotta volna meg. Bár az utazó nagyköveti kinevezés mellé Szöllősi diplomata útlevelet is kapott Szijjártótól, így sem jogosult a Vízummentességi Program keretén belüli utazásra. Az Egyesült Államok Magyarországi Vízuminformációs Szolgálata szerint azoknak a diplomatáknak és külföldi kormányzati hivatalnokoknak is A-1 vagy A-2 vízumot kell igényelniük, akik azért utaznak az Egyesült Államokba, hogy hivatali kötelességeiknek és feladataiknak tegyenek eleget. Ezt a magyar külügyön keresztül kell igényelni az USA nagykövetségénél.

A posztjából úgy tűnik, hogy Szöllősi is így járt el, ugyanakkor később azt írta, „újságíróként és Magyarország hivatalos képviselőjeként, nagykövetként” tagadták meg a beutazását. Azt írta, a megnyitó mellett az amerikai Messi-őrületről is beszámolt volna a Nemzeti Sport olvasóinak, valamint a Philadelphia Union MLS-csapatban játszó Gazdag Dániellel is találkozni akart. Ugyanakkor az újságíróknak I típusú vízumot kell igényelniük, ha munkavégzés céljából akarnak az Egyesült Állmokba utazni. Szöllősi most úgy érzi, hazáját és a sajtót érte megaláztatás:

„Nem a személyes sérelem fáj – bár eléggé mellbevágó, hogy persona non grata lettem az USA-ban és fontos lett volna a találkozás az amerikai magyar barátokkal, sporttársakkal –, hanem az a megaláztatás, amely így a hazámat és a nemkívánatosnak minősített sajtót, a média képviselőjét és a sportújságírócsaládot éri a szólásszabadság valamikori fellegvárának és élharcosának számító Egyesült Államok részéről. Amely, úgy látszik, tőlem, a magyar sportújságírótól félti az amerikai demokráciát, miközben a hidegháborús időket idéző, finoman fogalmazva is zavarba ejtő döntést hoz egy szövetségesének a polgárával, diplomatájával szemben.”