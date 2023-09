Ukrán rakéták találták el Szevasztopol kikötőjét az oroszok szerint

Lángokban állt a Krím-félszigeten lévő Szevasztopol kikötőjének egyik hajójavító üzeme vasárnap reggel orosz források szerint, miután az ukrán hadsereg tíz rakétát is kilőtt az orosz hajókra. A moszkvai védelmi minisztérium szerint hét rakétát sikerült kilőni a levegőben, két éppen szervizelés alatt lévő orosz hajó viszont így is megsérült.

A minisztérium Telegram-posztja szerint az ukránok motorcsónakokkal is támadták a kikötőt. Szevasztopol kormányzója szerint a támadásban 24 ember megsérült. Egyes források szerint megsérült a Rosztov-na-Donu nevű, B-237 típusú tengeralattjáró és egy Ropucha-osztályó leszállóhajó. A Reuters cikke hozzáteszi, hogy a hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni a védelmi minisztérium és a kormányzó állításait, az ukrán kormány pedig eddig nem nyilatkozott az ügyben.

Russian media report that during the attack on Sevastopol bay, two vessels were damaged: The Rostov-on-Don (B-237) submarine and Ropucha-class landing ship "Minsk".



Furthermore two people died and 26 were wounded. pic.twitter.com/1uhcJgreOk