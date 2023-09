A fideszes hópihe-hisztéria nagy napjai

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Ha minden igaz, az éjjel már megjött valami hidegfrontszerűség, persze ettől még nagyon hűvösre egyelőre nem érdemes számítani.

Az élet itthon

A szerdai nap legfontosabb cikkét már szerda kora reggel publikáltuk: fotókkal és videóval mutattuk be, hogy belakták Mészárosék új tihanyi rezidenciáját: három épület, medence, napozóteraszok, sziklakert mesterséges patakkal. Az 5484 nm-es ingatlan idén februárban lett egészében a család tulajdona. Hogy mennyire sikerült tartani a nem lakóépület kategóriát, az jól látható a képeken.

A nap mikrobotrányát a kormány kedvenc "sportújságírója", a Puskás-örökséget „képviselő” Szöllősi György robbantotta, amikor közölte, hogy nem kapott vízumot az Egyesült Államokba. Az állampárti sportlap főszerkesztője rögtön a magyarság elleni támadásként értékelte a történteket, amit felkapott persze az egész fideszes médiagépezet is. Az amerikai nagykövetség a 444-nek küldött válaszában aztán elárulta, hogy Szöllősi azért nem kapott diplomatavízumot, mert nem kormányhivatalnok, és már amúgy is jelezték nemrég a magyar külügynek, hogy sokan úgy kapnak diplomataútlevelet, hogy hivatalosan nincsenek is kapcsolatban a kormánnyal.

Nem jár egyelőre jobban az exjobbikos, de egy ideje már a Fidesznek kedvezően nyilatkozó Bencsik János sem, akit kanadai főkonzulnak nevezett volna ki a külügy, de egykori szélsőséges megnyilvánulásai miatt hónapok óta nem kap vízumot. A kormány narratíváját megtaláló másik volt "ellenzéki" politikus, Volner János is inkább "úgy döntött", hogy mégse megy el Szingapúrba diplomatának, hanem a Huxit pártot akarja építgetni itthon. Biztos örömmel, nagy lelkesedéssel meghozott döntése volt ez Volnernek.

Volt kormányinfó is, szokás szerint érdemi új bejelentés nélkül, és írtunk arról is, hogy a végét járja Iványi Gábor egyháza és az Oltalom Karitatív Egyesület, a NAV 384 millió forintot vont el tőlük, valamint arról, hogy nem zavarta a Fideszt, hogy az új békéscsabai elnök el van tiltva a cégvezetéstől. Emellett foglalkoztunk azzal, hogy a kormánymédia most a céges nyerészkedésre próbálja kenni az inflációt.

Továbbá hír volt még a nap folyamán, hogy

Szerdán a Qubit arról írt, hogy a lakosság számához viszonyítva az EU összes régiója közül a magyar Alföldön történik a legtöbb öngyilkosság, míg a Lakmusz a Political Capital kutatását mutatta be, mely szerint a pártpreferencia és a médiafogyasztás azt is jelentősen befolyásolja, hogyan vélekednek a magyarok Ukrajna háborús esélyeiről.

Az induló demográfiai csúcs elé időzítve arról is írtunk, hogy a KSH számítása szerint 600 ezres fogyással kereken húsz év múlva bukik a népesség újra 9 millió alá. Legutóbb az 1930-as népszámláláson volt ennél kevesebb lakos Magyarországon.

Konzervatív érzelmek

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás/444

Az elmúlt héten hisztériaüzenetbe váltott a teljes fideszes propagandagépezet, miután Herczeg Márk írt a szuperszexy Origo-főszerkesztő Gábor Lászlóról. Bár saját poént elmagyarázni mindig kellemetlen, látva a rendkívül heves, őrjöngő reakciókat, most mégis muszáj volt nekifutni.

A háború

photo_camera Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

A nap folyamán a legfontosabb esemény alighanem az volt, amikor a nemzetközileg meglehetősen elszigetelt Putyin kénytelen volt Kim Dzsongunnal találkozzon, hogy aztán kölcsönösen biztosítsák egymást támogatásukról.

Szerda reggeli hír volt, hogy ukrán rakéták találták el Szevasztopol kikötőjét az oroszok szerint, később pedig írtunk arról, hogy újabb orosz dróndarabok eshettek román területre, hogy először törték fel orosz újságíró telefonját Pegasus-kémszoftverrel, valamint hogy a balti államok lezárták határaikat az orosz rendszámú autók előtt.

Változó világ

photo_camera A spanyol válogatott ünnepli a világbajnoki győzelmet augusztus 20-án, Sydneyben Fotó: IZHAR KHAN/AFP

Luis Rubiales azt hitte, neki mindent szabad. Nem számolt azzal, hogy a latin kultúrkör az utóbbi években hátrahagyta egykori konzervatív-macsó sztereotípiáit. Ez a világ egyik legprogresszívebb és kulturálisan leggyorsabban fejlődő része, ahol a társadalom már nem tolerálja a tahóságot.



Nem változó világ

Közben nem egyszerűen belendült, hanem meglehetősen el is durvult a választási kampány Szlovákiában, ahol utcai csetepatéban a volt miniszterelnök mellkason rúgta a korábbi belügyminisztert, illetve ahol a köztársasági elnök becsületsértés miatt perelte be a mostanában a Fidesznek kedves, ismerten magyarellenes Robert Ficót.

Továbbra is drámai a helyzet Líbiában, ahol a rendkívüli áradások után sok tízezer ember hollétéről nem tudni, és írtunk a nap folyamán arról is, hogy

Techvilág

photo_camera Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Elkezdődött az amerikai kormány és a Google pere, amelynek az a fő kérdése, hogy törvénytelen eszközökkel vált-e a keresőpiac domináns szereplőjévé a techóriás. Ha a Google veszít, akár a feldarabolását is elrendelheti a bíróság, és a tét jóval nagyobb, mint egyetlen cég jövője. Távolról kapcsolódó hír volt szerdán, hogy

Franciaország leállította az iPhone 12 értékesítését a magas sugárzási szint miatt.