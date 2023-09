A külügyminisztérium fizette volna Szöllősi amerikai útját

Elmondása szerint Szöllősi György éppen azért akart diplomatavízummal utazni az Egyesült Államokba, mert tudta, hogy mostanában szigorúbban bírálják el a kérelmeket. De ez sem jött be, Puskás-nagykövetség ide vagy oda, amerikai nagykövetség nem tekintette kormányhivatalnoknak.

Egyébként az Egyesült Államok a közelmúltban felhívta a magyar kormány figyelmét arra, hogy a magyar kormány által kibocsátott diplomata-útleveleket egyre nagyobb mértékben mutatják be olyan vízumkérelmezők, akik esetében nincs egyértelmű jele a magyar kormányon belüli hivatalos szerepvállalásuknak. Szijjártó tényleg nem faszariskodik a diplomata-útlevelekkel, Dzsudzsák Balázsnak is adott, de például Schadl György is ilyennel utazhatott.

photo_camera Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője Fotó: Németh Dániel/444

„Megmondom őszintén, elég váratlanul ért, és elég tanácstalan vagyok, mert nem igazán értem, hogy mi ennek a valódi oka”

- válaszolta Szöllősi az RTL-nek. „Éppen a hozzáértők, a diplomáciában jártas kollégák javasolták, hogy diplomatavízumot kérjünk, mert az a biztos, vagy az tűnt biztosabbnak.” A vízumot a magyar külügy kérelmezte neki, szintén a minisztérium fizette volna az utat is, hogy Szöllősi megnyithassa a Chicagói Magyar Kultúrtanács focitornáját.