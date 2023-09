A tenger folyamatosan holttestek tucatjait veti ki magából az árvíz sújtotta líbiai Dernában

A kelet-líbiai Derna városában két gát is átszakadt hétfőn, a polgármester szerint a halálos áldozatok száma a 20 ezret is elérheti. Ez a város lakosságának akár az ötöde is lehet, pontos nyilvántartás híján ugyanis 100-150 ezresre becsülik a várost. Sok menekült is odaveszhetett, a görög partok közelsége miatt ugyanis ez az egyik kedvelt tengeri útvonal kiindulópontja. Eddig ötezer holttestet találtak.

Moammer Kadhafi 2011-es meggyilkolása óta Líbia polgárháborúba süllyedt, jelenleg két kormánya is van az országnak, ezúttal azonban próbálják összehangolni lépéseiket az árvízkárosultak megsegítése érdekében. Igaz, van, ahol milíciák akadályozzák a mentést. Egy biztos: az egységes kormány hiánya tetézi a bajt. Mentőcsapatok érkeztek Egyiptomból, Tunéziából, Olaszországból, Spanyolországból és Törökországból.

Egész városrészek tűntek el a cunamiszerű vízözönben, miközben a családok aludtak. Kevesebb mint 24 óra alatt 400 milliméternyi eső hullott, miközben egész szeptemberben csupán másfél milliméternyi esik.

A városon a Vadi Derna folyik keresztül, a folyónak máskor teljesen kiszáradt a medre, most azonban a vízáradat két gátat is átszakított, hidakat rombolt le.

A romok és a víz alatt lévő több ezer holttest miatt most a járvány a legnagyobb veszély, a tenger folyamatosan holttestek tucatjait dobja ki. Az utcákon is mindenütt temetetlen halottak fekszenek, a látvány a sokat látott segélymunkásokat is elborzasztja. A kórház halottasházzá vált, tábori kórház egyelőre nincs, hiába kérték.

A katasztrófa mérete az éghajlati válságnak és az anarchiába süllyedt Líbiában uralkodó állapotoknak az együttes következménye.

