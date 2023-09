Orbán: Papa, mama, gyerekek, csupaszív szeretet

Az öt gyermek mellé hatodik unokáját váró Orbán Viktort Novák Katalin szólította színpadra a Szépművészeti Múzeumban rendezett demográfiai csúcson.

A két évvel ezelőtti demográfiai csúcs után kitört a háború Ukrajnában, de történtek jó dolgok is, például Giorgia Meloni nyerte az olasz választást. Nagyon örül ennek, mert a magyar és az olasz is szabadságharcos nép. „Avanti ragazzi” - idézte az 56-os olasz dal címét.

Magyarország a leghangosabb szószólója a családoknak, hiába támadják a liberálisok, mondta. Egy viccet mesélve üzent Brüsszelbe: egy asszony a férje szemére vetette, hogy soha nem mondja, szereti. Mire a férfi: 50 éve már mondtam, ha változás lesz, szólok.

A szovjetek meg akarták fordítani egyes folyók folyási irányát. Ez jutott eszébe arról, hogy az Európai Parlament megszavazta: a férfiak is szülhetnek gyereket. A szovjetek terve dugába dőlt, a liberálisok elképzelésének sincs nagy jövője szerinte.

Az európai polgárokat a családalapítás, a biztonság érdekli, mégsem ez a legfontosabb napirendi pont. Miért? A nyugati politikai életet, a diskurzust a liberálisok két lépésben meghekkelték. Antropológiailag, vagyis miképp gondolkozzunk az emberről és stratégiailag is, vagyis miképp gondolkozzunk a jövőről.

photo_camera Orbán Viktor Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Elterjesztették, hogy az egyén a legfontosabb, zsarnokságot látnak a nemzetben, családban, istenhitben, mindenben, ami az egyént korlátozza. A korlát pedig, mondta Orbán, arra is való, hogy feljebb léphessünk. A családi együttélés korlátot is jelent, de nélküle nincs szabadság sem. Aki egyedül van, nem szabad, hanem magányos. Ez így volt régen is, ez nem újdonság.

Ami újdonság: a liberálisok félelmeket keltenek, stratégiai szintű félelmet a jövőtől, ez a liberálisok célja. A nyugati elitek gondolkodása agyrém a kelet-európaiaknak. A nyugati gondolkodás abban akadályoz, hogy a demográfiáról, a legfontosabb kérdésről beszéljünk, ehelyett például a karbonkvótákkal pepecselnek. Európa félelemből cselekszik, azt mondjuk, nincs jövő, és ez önbeteljesítő jóslattá válik.

A demográfiában jó eredményeink vannak, mondta Orbán. A legfontosabb célokban van haladás, ezek pedig: a gyermekvállalás előny, az otthonteremtést segítjük, a családpolitikát az anyákra alapozzuk, az egész országot családbaráttá tesszük, a jog eszközeivel védjük a családot.

Az első szakasz lezárult, indulhat a második fázis, a termékenységet a mágikus 2,1 fölé kell vinni. Emlékeztetett a gyermekkorára, amikor a kedvenc rajzfilmjében (Mézga) magától értetődően énekelték: Papa, mama, gyerekek, csupaszív szeretet. És ezen még azok a viták sem változtattak, hogy Mézgáné miért nem a Hufnágel Pistihez ment feleségül.