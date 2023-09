Részeg ír turista tört össze egy frissen felújított szobrot Brüsszelben

Felújították a brüsszeli tőzsde épületét, és a lépcsők tetején posztoló két kőoroszlánt is. Vasárnap adták át, hamar birtokba is vette az egyik oroszlánt egy részeg ír turista: felmászott rá, aztán elég bizonytalanul le is mászott róla, közben megtámaszkodott az oroszlán mellett álló alak fáklyájába, amit a jelek szerint nem részeg ír turisták megtartására terveztek, mert letört.

A férfi aztán lelépett, de a rendőrök egy közeli gyorsétteremben megtalálták és őrizetbe vették. Az 5-7 ezer eurós kárt igyekeznek behajtani rajta.

Az Irish Times megjegyezi, hogy az épület és a szobrok átadását egyébként kisebb ünnepséggel köszöntötték, ahol belga sört csapoltak. Azt ugyanis az UNESCO Emberiség Kulturális Örökségei közé sorolta pár éve.