Szijjártó elment Hongkongba, ahol először a harmadik világháború kitörésétől félt, aztán rátért végre az akkumulátorokra

A magyar külügyminiszter a Hongkongi Városi Egyetemen tartott előadást, ahol elmondta, szerinte „nem túlzás azt mondani, hogy a harmadik világháború kitörésének kockázata soha nem volt akkora, mint most”.

„Egész Európa, és bizonyos mértékben az egész világ fizeti ennek a háborúnak az árát, miközben egyikünk sem felelős azért.” Illetve hogy Ukrajna „saját magáért harcol hősiesen, nem értünk, és nem a nevünkben”, ezért Szijjártó szerint Magyarország elutasítja azt a nézőpontot, miszerint „mivel Ukrajna értünk is harcol, ezért erkölcsi kötelességünk” részt venni a konfliktusban. Mert „ez közelebb vinne a harmadik világháborúhoz”. Ezután közölte, hogy szerinte „téves az az álláspont”, ami szerint még nem adottak a feltételek a békeegyezséghez.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó ezen túl arról beszélt még HongKongban, hogy:

az Európai Unió ma elég rossz formában van, az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gazdasági és biztonsági kihívásaival néz szembe, illetve vita folyik arról is, hogy milyen irányba menjen tovább a közösség, a föderáció vagy a szuverén tagállamokon alapuló szövetség felé.

amiért Magyarországon jobboldali, konzervatív, hazafias, kereszténydemokrata kormány van, ami „szembemegy a nemzetközi liberális fősodorral”, ezért „súlyos támadásoknak van kitéve mind politikailag, mind gazdaságilag az európai és transzatlanti politikai porondon”.

nagy eredménynek nevezte, hogy „hazánknak eddig sikerült kimaradnia a konfliktusból, a fegyverszállításokból a »háborús pszichózis« ellenére is”.

Aztán végre rátért a lényegre is, és elmondta, hogy miután „az autóipar adja az európai gazdaság gerincoszlopát, és már megszülettek a döntések a szektor elektromos átállásáról, több száz milliárd eurónyi beruházás indult meg, arról ugyanakkor elfeledkeztek, hogy akkumulátorokra is szükség lesz”. És mivel utóbbiakat szinte mind Keleten gyártják, Szijjártó szerint „már csak ezért is fontos egyszerre jó kapcsolatokat fenntartani a keleti és a nyugati országokkal”, végül pedig „üdvözölte”, hogy „Magyarország lett mára a kínai beruházások első számú célpontja Közép-Európában”.

Szijjártó egyébként Hongkongból tovább utazott Isztambulba, útközben pedig leszálltak tankolni Almatiban, ahonnan Szijjártó – a képek szerint játszósban – posztolt egy nagyon lazát: „Olvasom, hogy az Európai Parlament elítélt, amiért korábban elmentem tárgyalni Minszkbe. Ez ugyanaz a testület, amelynek több tagját korábban korrupció miatt tartóztatták le?”