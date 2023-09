Titokban fogadta a kormány a kínai kormányzót, aki ujgurok és muszlimok százezreit tartja koncentriációs táborban

Szeptember elején titokban Magyarországon járt Erkin Tuniyaz, az Ujgur Autonóm Terület, vagyis a kínai Hszincsiang kormányzója, aki ellen súlyos emberi jogi jogsértések miatt 2021 óta amerikai szankciók vannak érvényben, írja a VSquare-re hivatkozva a Telex. Tuniyaz látogatásáról hétfőn a kínai állampárt saját lapja is beszámolt.

Egy friss ENSZ-jelentés szerint emberiség elleni bűncselekményeket követnek el az ujgurok ellen a legnyugatibb tartományban, ott, ahol az etnikai kisebbségek megfigyeléséről és internálásáról kiterjedt rendőrállam gondoskodik. Jogvédő csoportok szerint Kína legalább egymillió ujgurt és más, többnyire muszlim kisebbséghez tartozó embert tart fogva internálótáborokban, ahol kényszermunkát végeztetnek, és erőszakkal sterilizáltatják a nőket. Peking a terrorizmus elleni küzdelemre és a kisebbségek szakképzésére hivatkozva továbbra is fenntartja a hszincsiangi ujgur táborokat.

A kormányzó ehhez képest nálunk arról beszélt, minden népcsoport és vallási felekezet harmóniában él egymással, az autonóm területen felszámolták a szegénységet, dübörög a gazdaság, és a turisták is szívesen járnak oda.



Tuniyaz egyebek mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterrel és Magyar Leventével, a külügyminisztérium parlamenti államtitkárával is találkozott.

Látogatása nem csak a fentiek miatt meglepő, hanem azért is, mert idén egyszer már felmerült, hogy Tuniyaz Európába látogasson, de végül több útját is le kellett mondania. Brüsszeli és párizsi látogatásainak lemondásáról hivatalos információ nem érkezett, azok ugyanis be sem lettek jelentve, a sajtó diplomáciai forrásoktól értesült róluk. Az Egyesült Királyságból politikusok és emberi jogi aktivisták tartották távol.

Pont a héten derült ki, hogy Orbán Viktor októberben Kínába utazik, hogy részt vegyen az „Egy Övezet Egy Út” program konferenciáján, amire Putyint is meghívták. A kormányzót fogadó hazai politikusok névsora alapján a kormány részéről nyilvánvalóan nem volt tiltakozás, a civil szervezetek pedig azért nem kommentálták az esetet, mert sem előzetesen, sem utólag nem tudhattak róla.

A látogatással kapcsolatban mi is megkerestük a külügyminisztériumot, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.