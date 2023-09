Előrenyomultak az ukránok Bahmutnál

Az ukrán hadsereg állítása szerint elfoglaltak egy Bahmut melletti falut, amely még májusban került orosz kézre és az ukránok hosszú hónapokig ostromolták.

„Az orosz fél jelentős veszteségeket szenvedett, míg az ukrán csapatok egyes területeket meg tudtak erősíteni” – áll az ukrán fegyveres erők vezérkarának reggeli jelentésében.

Hanna Maliar, Ukrajna védelmi miniszterhelyettese csütörtökön először arról számolt be, hogy Andriivkát ukrán ellenőrzés alá vonták, de később azt mondta, ez pontatlan, mivel a falu körül még mindig dúlnak a harcok. Andriivka falu Bahmuttól délre fekszik, ahol a legvéresebb csata zajlott a tavaly februári orosz invázió óta. A vezérkar a Bakhmuttól délre fekvő Klishchiivka falu közelében is „részleges sikerről” számolt be.

Ukrajna három hónapja tartó ellentámadása során lassú, de egyenletes előrelépésekről adott hírt. Volodimir Zelenszkij elnök és más tisztviselők is visszautasították a nyugati kritikusok azon állítását miszerint az ellentámadás túl lassú és tele van stratégiai hibákkal. (Reuters)