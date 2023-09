Két hete nem látták a kínai védelmi minisztert

Két hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt és több találkozót is kihagyott a kínai védelmi miniszter, Li Csangfu. Az eltűnésével kapcsolatban több spekuláció is napvilágot látott.

A 65 éves miniszternek a vietnámi és a szingapúri védelmi vezetőkkel is lett volna találkozója. Utoljára augusztus 29-én látták Pekingben egy vitaindító biztonsági fórumon.

Az Egyesült Államok kormánya úgy véli, hogy Li ellen vizsgálatot indítottak, írta a Financial Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva. A Wall Street Journal is arról számolt be, hogy a múlt héten kihallgatásra vitték a minisztert és el is mozdították posztjáról.

photo_camera Fotó: ICHIRO OHARA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Rahm Emanuel, Washington japán nagykövete a Twitteren azt írta, hogy a kínai kormány "munkanélküliségi rátája" nagyon magas. Ezzel utalva arra, hogy a nyáron a kínai külügyminiszter is eltűnt a nyilvánosság szeme elől, majd egy hétre rá leváltották a Népi Felszabadító Hadsereg nukleáris csapásmérő erőinek két tábornokát. Emanuel szerint korrupciós ügyek állhatnak a mostani eltűnés hátterében.



A kínai kormány nem kommentálta Li Csangfu eltűnését, a kínai külügy szóvivője mondott annyit, hogy „nincsenek tisztában a helyzettel”. Kína jelenlegi helyzetével és a kémparájukkal ebben a cikkben foglalkoztunk. (BBC, Reuters)