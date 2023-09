Oleg Nikolenko a 444-nek: „A magyar kormány Orbán Viktor vezetésével a történelem rossz oldalát választotta”

Miközben Kárpátalja – Ukrajna sok más területéhez hasonlóan – elnéptelenedik, a nyelvtörvény körüli viták borzolják a kedélyeket.

Az ukrán kormány az EU-s csatlakozás kedvéért engedményeket is tenne a kisebbségek ügyében.

A magyar kormány lépései viszont nem segítenek a kárpátaljai magyarok ügyének.

Sorra vesszük Orbán Viktor néhány kijelentését az Ukrajnában zajló háború kapcsán.

A kárpátaljai hadifoglyokat „manipulálták” Magyarországon?

Kiderül az is, hogy van különbség a magyar kormány és a magyar társadalom között az ukrán kormány szerint.

Interjú Oleg Nikolenkoval, az ukrán külügyminisztérium szóvivőjével.

Én magyar újságíró vagyok, ön pedig az ukrán kormány tisztviselője, így nem kezdhetjük mással, mint azoknak a magyaroknak az ügyével, akik az önök kormányzása alatt élnek. Jártam Kárpátalján a háború kitörése utáni napokban, láttam, ahogy a terület elnéptelenedik. Kárpátalja soha nem látott ütemben változik. A kisebbségek ügyeivel tudnak foglalkozni, vagy ezek járulékos veszteségei az orosz inváziónak?

Azt mondanám, hogy nincsenek nagy ügyeink az ukrajnai magyar közösséggel, ahogy más nemzeti közösségekkel sem. Ők ukránok, akik megérdemlik, hogy egyenlően bánjanak velük, csakúgy, ahogy a nemzet többi tagjával. Az ukrán többnemzetiségű társadalom, és minden nemzetiség joga tiszteletben van tartva. Természetesen időről időre vannak párbeszédeink arról, mi a legjobb útja a jogaik biztosításának. Ebbe beleértem a tanuláshoz és a nyelvhez fűződő jogokat is. Jó úton járunk ebben a kérdésben.

Ha már a tanulást és a nyelvet említi, sok magyarnak és az őket képviselő szervezeteknek a nyelvtörvény elfogadása és az oktatásra vonatkozó 2020-as módosítások visszalépést jelentenek. Korábban – úgy mondták – a bölcsődétől az egyetemig a saját nyelvükön tanulhattak. Most ez változni látszik, az új szabályozás szerint a tanórák bizonyos százalékának ukrán nyelven kell történnie.

Nem mondanám, hogy ez visszalépés. Nem értek egyet ezzel. Azt gondolom, ez egy ablak új lehetőségekre a magyar származású ukránoknak. Az egész átalakítás célja az, hogy több lehetőséget biztosítsunk számukra. Hogy sikeresebbek legyenek Ukrajnában, hogy jobban beilleszkedjenek a társadalom különböző rétegeibe, legyen szó a kormányról, a politikai életről, a civil közösségekről. Ukrajna ezért indította el ezeket az átalakításokat. A magyar származású ukránok ukránul tanulhatnak, jobban elmerülhetnek az ukrán nyelvben, és sok más egyéb hozadéka is van, ami a társadalom szempontjából hasznos, és sikereket hozhat nekik. Ezért csináljuk ezt.

Nem lett volna elég a nyelvoktatásra koncentrálni?

Tudja, az a probléma, hogy a magyar kormány átpolitizálja ezt az ügyet. Mi ennek ellene vagyunk. Mi azt gondoljuk, ezt a kérdést az oktatás területének szakembereire kell bízni. Ezért van egy oktatási munkacsoportunk. És ha jól tudom, ennek a munkacsoportnak a delegációja épp Budapesten van ezekben a napokban, hogy partnerekkel tárgyaljon. Gyakorlati kérdéseket vesznek át arról, hogyan valósuljon meg ez a reform. Szóval azt gondolom, hogy távol kellene tartani a politikát ettől a kérdéstől, mert az nagyon nem segít, és nem viszi előre a kapcsolatainkat. A politika helyett az oktatásban résztvevőkre kellene hagyni annak a kérdését, mi a legjobb útja az átalakításnak. De a lényeg, hogy mi ezt nem tartjuk valamiféle negatív folyamatnak. Mi ezt pozitív dolognak tartjuk, ami több esélyt teremthet ennek a közösségnek.

Az oktatási reformtörvény életbelépését 2024-ig elhalasztották. Ez a halasztás még áll? (Szijjártó Péter azt állította, idén szeptembertől „már a gyakorlatban is létezik” a kisebbségi oktatás elukránosítása, a Lakmusz megnézte, mi igaz ebből.)

Igen, még mindig van egy év addig, amíg az átalakulás végbemegy.

photo_camera Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Fotó: Eduard Krizsanivszkij

Az EU-s ügyekért felelős miniszterük, Olha Sztefanyisina kedden azt mondta, Ukrajna kész engedményeket tenni a kisebbségi jogok terén. Mit jelent ez?

Ezt leginkább tőle kellene megkérdezni, de amit én tudok mondani, az az, hogy Ukrajna jövője az Európai Unióban van. És mióta megkaptuk a tagjelölti státuszt, elkezdtük a felkészülési munkát, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat erről. Természetesen mint európai ország szeretnénk, ha a törvénykezésünk összhangban lenne az Unióval. Ez is olyan kérdés, ami tárgyalásokat igényel, és összhangba kell hoznunk az EU-s normákkal. Mint mondtam, semmiképp nem szeretném átpolitizálni mindezt, szakemberekre kell bízni bizonyos kérdéseket, hogy azok megoldódjanak.

Az alapvető probléma a magyarok számára az, hogy a magyarság nem számít őshonos kisebbségnek Ukrajnában.

Ez valóban így van, és ennek megértéséhez Ukrajna alkotmányáig kell visszamennünk. Három nemzetiség van, amely őshonosnak számít, és vannak bizonyos kritériumai annak, hogy miért. Az ukrajnai magyar közösség nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.

Milyen kritériumnak pontosan?

Ezt nem tudom sajnos, annyira nem merültem el a témában, más minisztérium felelős ezért. De szívesen kikeressük, és elküldjük magának. A lényeg, hogy nem teszünk különbséget, sokféle nyelven beszélnek Ukrajnában, és számunkra mindenki egyenlő.

(Az interjú után valóban elküldték a vonatkozó jogszabályt. Ebből kiderül, hogy már az első pontnak nem felelnek meg a magyarok, ugyanis őshonos népnek azok az etnikai közösségek tekinthetők, amelyek Ukrajna területén alakultak ki, és amelyek Ukrajnán kívül nem rendelkeznek saját államalakulattal. Leginkább a krími tatárokról van szó.)

Mit gondol azokról a kárpátaljai magyarokról, akik a fronton harcolnak?

Számunkra mind hősök, akik a frontvonalon harcolnak. Nem számít, hogy magyarul, szlovákul, bolgárul, oroszul vagy ukránul beszélnek. Az anyaföldet védik.

photo_camera Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Fotó: Eduard Krizsanivszkij

Amikor először megpróbáltam megismerni az ukrán álláspontot a magyar kormány tevékenységéről, megkerestem Zelenszkij elnök hivatalát, akik válaszoltak is. De azt mondták, annyira rossz a helyzet Magyarországgal, hogy nem éri meg bármit is kommunikálni ezen a szinten. Mit gondol, megéri bármit is mondani a magyar társadalomnak, amely valóban nagyon megosztott az Ukrajnában zajló háború kérdésében?



Tudja én diplomata vagyok, és én leszek az utolsó, aki elveti ezt az ideát. Azt gondolom, ha lehetőség van rá, akkor el kell magyarázni az álláspontunkat és fontos, hogy megpróbáljuk pozitív irányba elmozdítani a kapcsolatunkat azoknak a visszalépéseknek az ellenére, amelyekért a magyar kormány a felelős. Azt látjuk, hogy a legtöbb esetben a magyar társadalom nagyon is szimpatizál Ukrajnával és azzal a sok szenvedéssel, amin az ukránok most keresztülmennek. Aztán ott van az is, hogy a magyar politikai elit egy része is szimpátiával fordul felénk és megérti, mi folyik itt. Értik, hogy miért helytelen nem megtenni azt, amit Magyarország meg tudna tenni.

Itt diplomatákra utal?

Például az önök elnökére, Novák Katalinra utalok, aki meglátogatta nemrég Ukrajnát, részt vett a harmadik Krími Platformon, erős kijelentéseket tett és kifejezte, hogy szeretné, ha Magyarország csatlakozna a békefolyamathoz, amelyet Zelenszkij elnök javasol. Szóval vannak jó példák is, olyanok, amelyek afelé mutatnak, hogy valami jó is lehetne az országaink között. Aztán ott van a kormány Orbán miniszterelnök vezetésével, amely teljesen más oldalról közelíti meg a dolgokat, amelynek a kijelentései összhangban vannak az Orosz Föderáció üzeneteivel, amikor az Ukrajna ellen elkövetett agresszióról van szó. Ez a magyar kormány nem igazán segíti az Európai Unión belüli egység megszilárdítását, amikor Ukrajna támogatásáról, valamint a szabadságért és a függetlenségért folytatott küzdelméről van szó. Szóval vannak bizonyos kérdéseink Orbán Viktor kormánya felé arról, miért viselkedik így Magyarország.

Engedje meg, hogy felsoroljam Orbán Viktor néhány kijelentését az Ukrajnában zajló háborúról. Először is, Orbán úgy véli, hogy ami Ukrajnában zajlik, az szláv belügy.

Mit ért az alatt, hogy szláv belügy? Két ország harcol egymással.

Nagyjából talán azt, hogy két szláv ország harcol egymással, és ehhez Európának semmi köze.

Tudja, ez Oroszország narratívája az imperialista időkből. Az állítás az, hogy mi egy nemzet vagyunk, ugyanaz a nyelvünk, ugyanaz a kultúránk, a történelmünk. Ezzel azt is mondják, hogy Ukrajnának nincs saját kultúrája és történelme, csak az orosz. Szóval erről azt tudom mondani, hogy ez a Kreml narratívája. A valóságban nem egy nemzet vagyunk az orosszal, más a kultúránk, más a történelmünk, más a nyelvünk. Bár az ukrán nyelvet évszázadokon át elnyomta a moszkvai uralkodó elit. A lényeg, hogy elutasítjuk ezt a narratívát.

Hadd mutassak valamit. Ezzel a plakáttal tele volt Magyarország. Az van ráírva, hogy a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket, a szankciókat pedig bombaként ábrázolja.

Nem újdonság ezt hallani a magyar kormánytól. Szerintem rettentő helytelen logika van emögött. Nem a szankciók ártanak Európának, Európa gazdaságának és az európai emberek jólétének. Az orosz agresszió az, ami sérti az ő érdekeiket, beleértve a gazdasági stabilitást. A probléma gyökeréig érdemes menni, ha meg akarod oldani magát a problémát. A probléma gyökere pedig az orosz agresszió. Minden, ami a gazdasággal történik, azért van, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát.

photo_camera Brüsszel- és szankcióellenes, félelemkeltő bombás kormányzati plakátok Budapesten, 2022. október 18-án Fotó: Isza Ferenc/AFP

Szóval a szankciók eszközt jelentenek, amit arra találtak ki, hogy Oroszország annyira szenvedjen, hogy megváltoztassa a viselkedését, így Európa visszatérhet a biztonságos és nyugodt életéhez. Ebben az esetben is el tudom mondani, hogy a plakáton ábrázolt logika ugyanaz, amit Putyin is használ: „Nézd, a szankciók nem működnek, csak magatokat bántjátok velük”. A valóságban azok az adatok, amiket mi ismerünk, teljesen más képet mutatnak. A szankciók tényleg működnek. A szankciók valóban ártanak Oroszországnak, és a képességének, hogy folytassa a háborút. A baj az, hogy nem vagyunk elég gyorsak az új szankciók bevezetésével, amelyek segítenének lezárni olyan területeket, ahol Oroszország még mindig jól jár. Ezért folytatódik a háború. Sőt, a meglévő szankciókban is vannak kiskapuk. Azon kellene dolgoznunk, hogy bezárjuk ezeket, hogy ne tudjon Oroszország bizonyos cégeket, bizonyos országokat felhasználni arra, hogy kikerülje a szankciókat.



Orbán Viktor azt is állította, hogy az Egyesült Államok lényegében az egyik fél ebben a háborúban. „Ha az Egyesült Államok békét akarna, béke lenne már másnap” – mondta egy Tucker Carlsonnak adott interjúban. Mit gondol erről?

Tudja az Egyesült Államok nem szállta meg Ukrajnát, az Egyesült Államok nem követett el népirtást Bucsában, Irpinyben és Hosztomelben. Az Egyesült Államok nem indít rakétákat és kamikazedrónokat ukrán városok felé nap mint nap. Meglehetősen trükkös az Egyesült Államokat felszólítani bármire is, amikor Oroszország az, amely eszkalálja az agressziót minden egyes nap. Szóval ahelyett, hogy az Egyesült Államokat szólítja fel, szeretnénk végre látni legalább egy alkalmat, amikor a magyar kormány Oroszországot, Putyint szólítja fel arra, hogy fejezze be az agressziót, és vonja vissza a katonáit Ukrajnából. De sajnos ilyet nem látunk.

photo_camera Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Fotó: Eduard Krizsanivszkij

Orbán Viktor fő állítása, hogy azonnali tűzszünetre és békére van szükség. Elképzelhető ez?



Azt is mondja, hogy állítsák le a fegyverszállításokat Ukrajnába, és azután tárgyaljunk a fegyverszünetről és a békéről. Azt hiszem, hogy amit valójában mond ilyenkor, az az, hogy „minket nem érdekel, ha ukránokat mészárolnak le, csak legyen ennek az egésznek vége hamar, hogy visszatérhessünk a normális kerékvágásba”.

Ukrajna fegyverekkel való ellátása azt jelenti, hogy Ukrajnának lesznek eszközei önmaga megvédésére. Ukrajna nem hajt végre támadó hadműveleteket Oroszország területén. A saját határainkon belül védekezünk. A fegyverszállítások így létfontosságúak a túlélésünkhöz. Ha azt kérik tőlünk, hogy tartsunk fegyverszünetet, és a fegyverszünet azt jelentené, hogy tartsuk a pozícióinkat úgy, ahogy azok most állnak, ez egyben azt is jelentené, hogy Oroszország megtarthatná a területeket, amiket elfoglalt. Másrészt ezeken a dolgokon már rég túl vagyunk az elmúlt csaknem tíz évben. Ha visszamegyünk 2014-ig, ott volt a minszki egyezmény, vagy a normandiai megállapodás. Ukrajna és Oroszország több mint kétszáz tárgyalási fordulón volt túl, de sajnos mindez csak az agresszió új szintjéhez vezetett. Szóval Oroszországgal ez nem így működik. Oroszország számára nem létezik win-win megközelítés, vagy valamiféle kompromisszumkészség. Ők zéró játszmát játszanak: vagy megszerzik, amit akarnak, vagy nincs deal. Megtanultuk a leckét erről. Ezért mondjuk, hogy a tárgyalások Oroszországgal most a csatamezőn folynak. Először is ki kell űznünk az oroszokat Ukrajnából, és utána talán lehetséges ötletelni azon, hogyan épülhet ki a béke. Ennek fő feltétele azonban az orosz csapatok teljes kivonása Ukrajnából.

Mindezek után Magyarországot, az Európai Unió egyik államát orosz szövetségesnek tartják?

Azt mondanám, a magyar kormány Orbán Viktor vezetésével a történelem rossz oldalát választotta Oroszország Ukrajna ellen elkövetett agressziója tekintetében. De azt is gondolom, hogy a magyar társadalomnak és az ukrán társadalomnak hasonló értékeik vannak. A béke szeretetének, a demokráciának, a szabadságnak az értékei. Ha már itt tartunk, maguknak megvan a saját történelme. Ott van 1956, amikor szovjet tankok vonultak be Budapest utcáira, úgy tudom, hamarosan itt az évfordulója ennek. Olvastam erről Szijjártó miniszter úr egyik nyilatkozatát, aki azt mondta, a nemzetközi közösség akkor elárulta a magyarokat, senki nem segített önöknek. Ugyanakkor a magyar kormány most hasonló politikát folytat, és azt mondja, ne támogassuk Ukrajnát a küzdelmében. Mintha lenne ebben egy ellentmondás. Egy másik fontos dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy a magyar kormány hálás lehetne azért, amit Ukrajna most tesz. Nem engedjük ugyanis, hogy a háború elérje Magyarországot, a magyar városokat. A valóság az, hogy mi vagyunk most a pajzs Kelet-Európában, ami megállítja az orosz agressziót. A tény, hogy a magyar városok békében élhetik az életüket, annak köszönhető, amit Ukrajna tesz. És Ukrajna az embereit is feláldozza, hogy megállítsa Oroszországot. Naivitás azt gondolni, hogy Oroszország megállna. Az oroszok nem álltak meg Transznyisztria után, nem álltak meg Grúzia után, és nem állnának meg Ukrajna után sem, ha hagynánk nekik.

Júniusban kárpátaljai származású hadifoglyok érkeztek Magyarországra, akiket az orosz hatóságok a magyar kormány tudtával adtak át. Korábban Kuleba miniszter azt mondta, a lépés Orbán politikai érdekeit szolgálta. Voltak-e azóta erről tárgyalások az ukrán és a magyar fél között?

Semmilyen tárgyalások nem voltak erről. Szeretném tisztázni, hogy azt gondoljuk, ukrán állampolgárok szabadon engedése az orosz fogságból nagyon pozitív dolog. Bármikor, amikor lehetőség nyílik arra, hogy kiszabadítsuk őket, azt nagyon szívesen fogadjuk. De ha megnézzük, a magyar kormány hogy kezelte ezt a folyamatot, akkor azt Ukrajna hátbaszúrásnak tekinti. Azért is, amiért az ukrán kormány tudta nélkül lépték ezt meg, de leginkább azért, ahogy a magyar kormány viselkedett azután, hogy szabadon engedték ezeket a hadifoglyokat. Ezek az ukrán állampolgárok nem vehették fel a kapcsolatot az ukrán nagykövetséggel Budapesten, a magyar fél pedig nem közölt részleteket ezen személyek kilétéről. Nem mehettünk oda, nem győződhettünk meg arról, hogy jól vannak-e, nem tudtuk azt sem, milyen segítségre szorulnak. Arról is van hiteles információnk, hogy ezeket az embereket pszichológiai nyomás alá helyezték, félrevezették őket a jogaikról, az aktuális helyzetről, tehát ezek az emberek, amikor Magyarországra szállították őket, információs vákuumban voltak, és a magyar fél manipulálta őket. Azt gondolom, hogy ez nagyon nem helyes.

Manipulálták őket?

Igen, manipulálták.

Hogyan?

Tudjuk, hogy azt mondták nekik, hogy az ukrán kormány magadra hagyott titeket, hogy az ukrán kormány börtönbe zár, ha visszatértek. Ezeket azok az emberek mondták nekik, akik Magyarországon kezelték őket.

Milyen információik vannak erről?

Elég pontosan tudjuk, hogy ezeket az embereket manipulálták és pszichológiai nyomás alá helyezték, valótlan és téves információkkal látták el őket.

photo_camera Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője Fotó: Eduard Krizsanivszkij

Az ukrán korrupcióellenes ügynökség szerint a magyar OTP Bank nemzetközi háborús szponzor. A pénzintézetet betiltották Ukrajnában, a magyar kormány pedig emiatt blokkolja az Ukrajnának szánt uniós forrásokat. Mi a helyzet ebben az ügyben?



Az OTP a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség listájára került fel. Ez független ukrán szerv. Nem tartozik sem a kormány, sem az elnök, sem a parlament irányítása alá. Független szabályozó szerv, amely bizonyos kritériumok alapján listázza azokat a cégeket és személyeket, akik olyan tevékenységet folytatnak, amelyről úgy gondolják, hogy azzal a terrorizmus támogatóinak számítanak. Tudom, hogy ez a bank rajta van a listán és tudom, hogy az ügynökség és a magyar fél között vannak tárgyalások ebben az ügyben. Ennek eredményéről nem akarok előre véleményt mondani, vagy beavatkozni a munkájukba, mivel ők függetlenek.

photo_camera OTP-bankfiók Munkácson Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Egy áprilisi videón látható, hogy Ukrajnának szánt helikopterek szállnak fel egy magyar reptérről, pedig Magyarország azt állítja, hogy nem vesz részt a fegyverszállításokban. Emiatt az incidens miatt lemondásra kényszerült a vezérkari főnök. Felmerül a kérdés, hogy tényleg nem érkeznek fegyverek Ukrajnába Magyarországon keresztül?



Magyarország többször is világossá tette, hogy nem engedi át a fegyverszállítmányokat Ukrajna felé a területén keresztül. Elég következetesek ebben az álláspontban.

Tehát ez egyszeri eset volt?

Nem ismerem az eset részleteit. Talán a védelmi miniszter tudná megmondani, mi történt, én nem követtem ezt, ez az első alkalom, hogy erről hallok.



Végül: hogyan látja, mi kell ahhoz, hogy a magyar–ukrán viszony javuljon?

Tudja, mindennek ellenére szomszédok vagyunk. Rengeteg dolog van, amin közösen tudnánk dolgozni, amiben előrelépést érhetnénk el. Tudom, hogy nagyon jó munka folyik épp Budapesten annak az oktatási munkacsoportnak hála, amiről az interjú elején beszéltem. Vannak pozitív fejlemények infrastrukturális területen is, vagy épp a határátkelőhelyek tekintetében. Természetesen minden előrehaladást akadályoz az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel Oroszország agressziójának kérdésében. De végső soron, tudja, nem változtathatjuk meg a földrajzot.