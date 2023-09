Orbán az ukránokra tolja a teljes felelősséget a dráguló benzinárak miatt, pedig bőven van azért más magyarázat is

Szokatlanul sokszor hangoztatta Orbán Viktor az aktuális péntek reggeli kinyilatkoztatásán, hogy indulatok dúlnak benne. Dühös az infláció miatt, amit„ az európai politika” hozott össze. (Orbán nem mondta, de annyira ravaszul hozta össze ezt Brüsszel, hogy már háromnegyed éve messze Magyarországon a legnagyobb az infláció az EU-ban.) Persze ott vannak a miniszterelnöki szereposztásban új bűnbakként a nyerészkedő multik is. De már most látszik, hogy a várhatóan rekordra növekvő üzemanyagáraknak is megvan a felelőse: az ukránok. Kizárólag.

Hogy ez a legújabb, a Rogán-műhelyben kimatekozott kommunikációs panel, azt bizonyítja, hogy már Gulyás Gergely felmondta az előhangot a szerdai kormányinfón.

Gulyás arról beszélt, hogy bár csökken az infláció, és az év végére meglesz a kormány által ígért egy számjegyű infláció, vannak aggasztó jelek. Mégpedig a benzin- és gázolajár emelkedése. „Ennek az elsődleges oka, hogy ötszörös áron vagyunk kénytelenek behozni az ukrán csővezetéken keresztül üzemanyagot, és ez a tranzitdíjemelés minden benchmarknak, ajánlásnak ellent mond. Ha megnézzük, az erre vonatkozó benchmark három és félszeresét kell ma megfizetnünk Ukrajnának, miközben Ukrajnával számtalan területen vagyunk támogatóak és szolidárisak. Úgy gondoljuk, hogy nem elfogadható, hogy a tranzitdíjat Ukrajna három és félszeresére emeli meg, ez aztán közvetlenül a magyar üzemanyagárakban is megnyilvánul, Csak és kizárólag az üzemanyagárakban bekövetkezett változás az elmúlt 1 hónapban fél százalékkal növelte meg az inflációt”.

És ezt folytatta Orbán is a péntek reggeli „rádióinterjúban”.

„Megmondom őszintén, hogy ellentétes érzések viaskodnak bennem, mert egyfelől – hát nem káromkodom, mert a miniszterelnök ne káromkodjon, de – erőseket gondolok, amikor azt látom, hogy az ukránok megemelték a tranzitdíjat, ugyanis a benzinhez szükséges nafta, olaj Oroszországból Ukrajnán keresztül érkezik, és minekünk fizetnünk kell – ez a nemzetközi szokás – a cső használatáért. Mindig is fizettünk. Most az történt, hogy az ukránok egyik napról a másikra ezt megemelték. Három és félszeres áron vagyunk kénytelenek behozni az üzemanyagot a csővezetéken keresztül. Most a gyors számításaink szerint ez Magyarország számára 48 milliárd forintnyi többletet jelent.”

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a miniszterelnök erősen leegyszerűsíti ezt a problémát, mintha kihagyna pár fontos részletet és esetleg úgy is tűnhet, hogy hát pár dolog nem pontosan úgy van, ahogy mondja.

Hol vannak a horvátok?

Kész szerencse, hogy éppen a miniszterelnöki interjú előtt egy nappal válaszolt a Mol a Világgazdaság megkeresésére. A lap a tranzitdíjak drasztikus megemeléséről kérdezte a magyar olajtársaságot.



A Mol - Orbánhoz hasonlóan - eléggé indulatba jött a tranzitdíjak miatt, de - Orbántól eltérően - nem csak az ukránokon verte el a port. Hanem a horvátokon is. Akik az ukránoknál is nagyobb mértékben emelik az Adria vezeték tranzitdíját. Úgy, hogy náluk nem háborús kiadásokat kell finanszírozni a bevételekből, csak kihasználnak egy számukra kedvező helyzetet, miszerint Közép-Európa rajtuk keresztül biztosítaná a nem orosz olajat.

„A Mol csoport ukrán és horvát partnerei visszaélnek Csehország, Szlovákia és Magyarország történelmi kiszolgáltatottságával”



- írta a Mol. Miután a Mediaworks-istálló tagja a Világgazdaság, ezt a választ alaposan megpörgették a kormánypárti sajtóban és csatolt részein.

De valahogy sem Gulyás, sem Orbán nem említett az árdrágító horvátokat, csak a kapzsi ukránokat.

Arról, hogy miért van egyre nagyobb jelentősége a délről, Horvátországon át érkező, az orosz olajat kiváltó Adria vezetéknek, a Válaszonline írt egy remek elemzést a nyáron. A lényege: az orosz olajból EU-s döntések alapján egyre kevesebbet szabad használni, az egyetlen lehetséges alternatívája pedig brutálisan megdrágult.

Orbán a tranzitdíjemelést is beillesztette a megszokott, mindent lefedő háborús narratívába, ezzel eltolva magától a felelősséget az üzemanyagdrágulásért, egyben tökéletes bűnbaknak megtéve az ukránokat, akik most már befejezhetnék a hazájuk megvédéséért vívott háborút.

„Azért mondom, hogy ellentétes érzelmek vannak bennem, mert miközben ezért nagyon dühös vagyok, aközben azt is látom, hogy a szerencsétlen ukránok az életükért harcolnak, pénzük nincs, fegyverük alig, túlerővel állnak szemben, ennek ellenére nem a béke felé hajlanak, hanem a háború folytatása felé, és nyilván megpróbálnak mindenhonnan pénzt begyűjteni, de, mondjuk, a magyar miniszterelnököt ne az érzelmei irányítsák, meg ne másokkal legyen megértő, hanem elsősorban a saját polgáraira figyeljen, úgyhogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy eltérítsük az ukránokat attól, hogy ezt a politikát folytassák, és az egekbe emeljék a csőhasználatért fizetett díjat, és ezzel nehéz helyzetbe sodorják a magyar családokat és a magyar gazdaságot.”



Vagyis, aki a rekordmagas benzinár miatt szitkozódik, azt tudja, hogy az ukránoknak kell címezni az Orbánban is szunnyadó káromkodást.

Kétségtelen tény, hogy az ukránok megemelték a tranzitdíjat, nem is kevéssel. Az viszont már nem igaz, amit Orbán mondott, hogy ezt egyik napról a másikra tették, hanem másfél év alatt, lépésről lépésre. A háború előtt tonnánként 9 eurót kértek az orosz olajat továbbító Barátság csővezeték használatáért, utána 13,6 eurót, júniustól 17 eurót, augusztustól 21 eurót. Ráadásul a Mol eleve óriási hasznot húz azon, hogy az EU-tól mentességet kapott a háború miatt kivetett szankcióknál a csővezetéken érkező orosz olajra, és a nyugatinál jelentősen olcsóbban vehetett üzemanyag-alapanyagot.

Csakhogy az ukránok által jóelőre bejelentett, megemelt ár is csak töredéke az egekbe emelt horvát tranzitköltségnek. Hogy az pontosan mennyi, az üzleti titok, mindenesetre a Mol által méltányosnak tartott összeg 4-5-szöröse.

„Jelenleg a piaci benchmark árnak az ötszörösét fizetjük szállítási költségként Horvátországban, és három és félszeresét Ukrajnában” – mondta Hernádi Zsolt a Tranzit Fesztiválon augusztus végén.

Persze lehet, hogy az elfoglalt miniszterelnök pont nem hallotta Hernádit és nem olvasta a Mol válaszát, amiben kitért a helyzetükkel visszaélő horvátokra, de az számára természetesen semmi újat nem tartalmazott. A horvátok már tavaly év végén közölték az új tarifára vonatkozó elképzelésüket, ami miatt akkor Szijjártó Péter kiakadt és brüsszeli beavatkozást sürgetett. Erről biztosan tudott Orbán. Ahogy arról is, hogy hosszú egyezkedés után, májusban állapodott meg a Mol és a döntően állami tulajdonban lévő horvát cég a magyar olajtársaság szerint még mindig rendkívül magas árban. És az is csak most december végéig érvényes, a jövő évi tarifa újabb tárgyalási forduló lesz.

Tényleg ez drágítja a benzint?

Az RTL-nek nyilatkozó Holoda Attila energetikai szakértő szerint amikor Orbán vagy nem volt képben, vagy tudatosan akarta félrevezetni a közvéleményt, hogy az ukránok ellen hangoljon, és megmagyarázza a kirívó hazai pénzromlást, amit eddig a háborúra fogott.

„Az inflációra nem hat a tranzitdíj emelése, ebben biztosak lehetünk” - mondta Holoda.

Pletser Tamás, az Erste Market olaj- és gázipari elemzője szintén az RTL-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a tranzitdíj emelkedésének annyi következménye lehet Magyarországon, hogy a Mol nyeresége csökkenni fog.

„Becslésem szerint körülbelül olyan 130 forint lehet legalább 1 liter üzemanyagon az a kis- és nagykereskedelmi haszon, ami átlagosan most a magyar piacon jellemző. Tehát, ha a Molnak megemelkedik 10 forinttal a költsége, akkor ő dönthet úgy, hogy ezt próbálja tovább hárítani az árakban és növelni ezt a haszonkulcsot, vagy próbálhatja azt is csinálni, hogy a haszonkulcsának a kárára nem építi be az árakba” – mondta Pletser, hangsúlyozva, hogy ez elenyésző tétel, a tranzitdíj emelése a legnagyobb magyar olajipari cég költségeit emeli csak.

A Portfólió a rádióinterjúhoz fűzött gyors kommentjében ezt jegyezte meg: „Az üzemanyag drágulásának alapvetően három oka van. Az egyik, hogy az ukrán és a horvát tranzitdíj is több lépcsőben jelentősen emelkedett. A másik, hogy az orosz Ural és a világpiaci Brent olaj közötti árrés egyre szűkül, ezért veszik el az az import-árelőnyünk, ami az elmúlt egy évben jellemző volt. Harmadrészt, a világpiaci olajár is emelkedő trendben van.”

Holoda szerint a kormány, ha akarná, csökkenthetné az üzemanyagárakat (és így az inflációt), a jövedéki adó vagy az áfa csökkentésével. Málta eltörölte az áfát az üzemanyagról, és több ország is csökkentette a rajta lévő adókat. (Nem beszélve a Mol óriási kaszálásáról a szankciók alól felmentett olcsóbb orosz olajon.)

Persze Orbánnak a reggeli rádióinterjúban erre is volt válasza, eleve kissé összemosva a tranzitdíjat az üzemanyagárral:

„Három és félszeres áron vagyunk kénytelenek behozni az üzemanyagot a csővezetéken keresztül. Most a gyors számításaink szerint ez Magyarország számára 48 milliárd forintnyi többletet jelent. És nyilvánvalóan ezt nem az állam csinálja, mert ezeket magáncégek hozzák be, az egész benzinkereskedelemben a kormány nem szereplő, Magyarországon ezt a magángazdaság intézi, de a magángazdaság szereplői, akik 48 milliárd forinttal többet fizetnek, ezt azonnal beépítik az árakba, ez meglöki a benzin árát, és növeli az inflációt is, nagyjából fél százalékkal”.

Nem mintha az extraprofitadónál és más, közelmúltbeli intézkedésnél nem tettek volna arra ígéretet, hogy megakadályozzák a plusz költségek áthárítását a vásárlókra. Az élelmiszerüzletekben például kijelölt termékeket a beszerzési ár alatt kel árulni.