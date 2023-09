15 országban jelent már meg az új koronavírus-mutáció

Augusztus végén mi is megírtuk, hogy már Magyarországon is azonosították a koronavírus új variánsát, az Erist, szűk egy hónappal később pedig már itt is az újabb koronavírus-mutáció, a Pirola, vagy más néven a a BA.2.86 variáns.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Pirolát a hét megfigyelés alatt álló variáns egyikének nyilvánította, ez a nyomkövetési rendszerük háromfokú skáláján a legalacsonyabb szint. Csak viszonyításként: az Eris második szintű, vagyis aggodalomra közepesen okot adó variánsként van számontartva. A Pirolával kapcsolatban azonban megjegyzik: egyelőre nem tudnak eleget a variánsról ahhoz, hogy megmondhassák, milyen hatásai lehetnek, és felülmúlja-e az utóbbi időszakban megjelent variánsokat.



A Pirolát eddig 15 országban azonosították: az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Svédországban, Spanyolországban, Portugáliában, Izraelben, Ausztráliában, Thaiföldön, Dél-Koreában, Japánban és a Dél-afrikai Köztársaságban.

Az Independent arról is ír, hogy az Egyesült Királyságban megugrott a Pirola okozta megbetegedések száma, ezért a brit kormány előrébb hozná az őszi védőoltásokat. Szeptember 4-ig az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) 34 Pirola-megbetegedést erősített meg Angliában: öt ember kórházba került, de egyelőre senki nem halt meg.

A Pfizer és a Moderna már jelezte: frissített vakcináik a korai vizsgálatok alapján az Eris és a Pirola ellen is védelmet nyújthatnak.