"Hi Lőrinc, szeretlek" - üzente Nick Vujicic Mészárosnak

Hi Lőrinc, I love you so much, God bless you - így kezdi Mészáros Lőrincnek címzett videóüzenetét Nick Vujicic ausztrál-amerikai motivációs speaker, amit Várkonyi Andrea tett közzé az Instagramon. A végtagok nélkül született előadó, aki a kormány demográfiai konferenciájára érkezett, megköszönte a NER működését legjobban megtestesítő milliárdosnak a nagylelkűségét. Hogy mit testesített meg ez a nagylelkűség, az Várkonyi posztjának szüvegéből derül ki: "Megköszönte, hogy az alapítványunk segítségével támogattuk az elmúlt napokban azt, hogy egy családhoz ellátogathasson és előadásokat tarthasson határon innen és túl." A szóban forgó alapítvány a Mészáros Alapítvány.

Az Orbán Viktorral is rendszeresen pózoló Vujicic sajnálatát fejezte ki, hogy ez alkalommal valószínűleg nem tud találkozni Mészárossal, de mint mondta, a családjával és az alapítvány vezetőivel találkozott, és ha Isten is úgy akarja, legközelebb találkoznak. Isten nagyon sokszor elhangzik a rövid videóban, Vujicic Isten áldását kérte Mészárosra és családjára. "Köszönöm, hogy szeretsz" mondja angolul, majd a videó végén magyarul hozzáteszi: "Szeretlek". (RTL)