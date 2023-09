Már nem csak megalakult, de zászlót is bontott Márki-Zay Péter pártja

Első kongresszusát tartotta szombaton a Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt, hódmezővásárhelyi polgármester nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Néppárt.

Az esemény másfeledik óráján kicsit túl lépett színpadra maga Márki-Zay Péter, aki rögvest közölte is:

„Egy pártnak a születése történelmi esemény... végre bejegyezték a Mindenki Magyarországa Néppártot.” Mintegy 50 perces zászlóbontó beszédében Márki-Zay Péter a már korábban is hosszasan ecsetelt témáit vette elő (milyen politikai támadások érik Hódmezővásárhelyen, és főleg Lázár János irányából; hogyan számolt el 42 ezer sorban a tavalyi kampány után a beérkezett pénzekkel a mozgalma; miért nem lehet választásokon legyőzni az Orbán-rendszert; stb.), majd így összegzett:

„Ha az emberek rájönnek arra, hogy mi az, amit Hódmezővásárhely máshogy csinált hat év alatt, mint Orbán Viktor 13 év alatt, ha az emberek rájönnek, hogy hazugsággal tömték a fejüket, hogy miféle ostoba gyűlöletkampányokkal járatták le az ellenzéket, és hogy Magyarország ezért lett egy olyan szegény, borzasztóan leromlott egészségügyű, oktatású ország, ahol csak a politikusok gazdagodnak mérhetetlen módon, az emberek viszont egyre rosszabbul élnek, ha rá fognak jönni az emberek arra, hogy mennyit hazudtak nekik arról, hogy kik telepítik be valójában a migránsokat, a mérgező gyárakat, a mérgező hulladékokat, ha az emberek rájönnek minderre, mint ahogy rájöttek arra, hogy kik valójában a brüsszeli meleglobbi képviselői, akkor ezek az emberek, a saját választóik fogják vasvillával elkergetni Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányát. A zászlóbontás alkalmából Márki-Zay Péter a Magyar Hangnak adott interjúban többek közt arról is beszélt, hogy szerinte egészen biztosan van annyi csalódott szavazó, akit ha sikerül összegyűjteniük, „akár két mandátum is elérhető a jövő nyári európai parlamenti választáson”.

Az új pártról már az év elején lehetett tudni, hogy az önkormányzati választáson nem, csak az EP-választáson méretteti majd meg magát jövőre.

Ugyanígy tesz majd egyébként a szintén nemrég zászlót bontó Második Reformkor, Vona Gábor pártja is, aki ugyan elismerte, hogy „sok párt van már, ez való igaz”, de „bennünket nem képvisel egyik sem”. Vona pártja is csak az EP-választásra koncentrál, szerint centrista pártot alapítottak, hidakat építenek és teremtő energiákat keresnek.

Márk-Zay pártjának célja pedig az, hogy „közös teret, közös gondolkodásra fórumot biztosítson mindazok számára, akiket a hazánkban zajló folyamatok aggodalommal töltenek el.”



Az újonnan zászlót bontó Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke szerint arról kell meggyőzni a választókat, hogy ne dőljenek be az álellenzéknek, a hitelességet tekintsék első számú mércének - írja a Magyar Hang, aminek Márki-Zay azt nyilatkozta:

„Vona Gábor rendkívül tehetséges politikus, nagyon jól kommunikál – a Fidesztől egy igen okos húzás, hogy elővették a kalapból.” A Mindenki Magyarországa Néppárt zászlóbontására egyelőre csak az LMP reagált, közleményükben azt írják: „Márki-Zay Péter két álláspontot hangoztatott az elmúlt egy évben: egyrészt azt, hogy a pártok rosszak és csak elijesztik a választókat. Másrészt azt, hogy a Fideszt nincs esély semmilyen választáson legyőzni.

Nekünk ebből nem következik logikusan a pártalapítás, de valójában mi elég régóta reménytelenül keressük a logikát Márki-Zay Péter szavaiban.”

Arról, hogy elkezdődött a szokásos mozgolódás az ellenzéki térfélen a közelgő EP-, illetve önkormányzati választások előtt, és ebben milyen szerepe lehet ebben az LMP-nek, épp ma jelent meg cikkünk.

Aki pedig szeretné, itt megtekintheti a Mindenki Magyarországa Néppárt első kongresszusát.