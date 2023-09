A magyar kormány tagjai végre válaszoltak a legfontosabb kérdésre

„Ha emberekről van szó, Ronaldo, ha földönkívüliek is számítanak, akkor Messi” – szakértett Orbán Viktor a TikTokon arról, hogy a portugál vagy az argentin a jobb labdarúgó.

A miniszterelnök sosem nem riad vissza a futballszakmai elemzésektől, legutóbb az általa alapított Puskás Akadémiának beszélt Szoszóról, Scholesról, a balfutó Nagy Joe-ról és Gyuszikáról. A csütörtöki videóban fontosnak érezte hozzátenni ezt is: „Szoboszlai a király, de Willi Orbán nélkül nem működik az udvartartás”.

A kormány többi tagja is véleményt nyilvánított a világ egyik legfontosabb kérdésében. Lionel Messi elsöprő, 9-1-es győzelmet aratott Cristiano Ronaldo felett, többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf (aki sportminiszter is, de állítása szerint nem a legnagyobb „focitudós”), Pintér Sándor, Nagy Márton, Tuzson Bence, Csák János és Nagy István is a világbajnok zseni mellett tette le a voksát.

Varga Mihály az egyedüli belső ellenzéki, szerinte Ronaldo a jobb játékos.

Elképesztő humorról tett tanúbizonyságot Orbán Balázs és Szentkirályi Alexandra, előbbi Ruud van Nistelrooyt, utóbbi Szoboszlai Dominikot tartja a legnagyobbnak.