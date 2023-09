„Jogállamban nyilatkoznék, itt nem” – erőszakos ukránosításnak látják a munkácsi városvezetés kavarását a helyi magyar középiskolában

Kijev felé félúton a tanórák után érek a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola épületéhez. A homlokzat felállványozva, nemrég felújítás kezdődött, az utcafronti ablakban ukrán zászló lóg. A diákok elmentek, az udvar üres, néhány tanár tart hazafelé munka után.

Egyikük sem akar beszélni velem, sietnek, várja őket a busz, érezhetően nem akarnak belefolyni az iskola körüli eseményekbe. Az elbocsátott igazgató, Schink István sem akart találkozni velem. Telefonon hívtam még azelőtt, hogy Munkácsra látogattam volna, de azt mondta, „jogállamban nyilatkoznék, itt nem”.

Végül egy tanárral mégis tudok szót váltani, félrehív, nem szeretné, ha a bejárat előtt beszélnénk meg, mi a tantestület problémája.

photo_camera Ukrán zászló a II. Rákóczi Ferenc Közpiskola homlokzatán Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Magyarul egy kukkot sem tud

A munkácsi középiskola esetét többek között a kárpátaljai magyar lap, a Kárpátalja.ma dolgozta fel. Januárban kezdődött az ügy, amikor hirtelen felmentették az igazgatót. Ezt nem indokolták, csak azt lehetett tudni, hogy bár Schinknek 2024-ig tartó szerződése van, a városvezetés és oktatásért felelős testülete megszüntetné azt. Úgy tudjuk, arra hivatkoztak, hogy az igazgató nyugdíjas.

Ez igaz, ám nyugdíjasként is betölthetné a posztját, pláne élő szerződéssel. Schink ezért bírósághoz fordult, ami meg is állapította, hogy menesztése jogszerűtlen volt. Ezek után tavasszal úgy volt, visszakerül az iskola élére, de az állapot mindössze három hétig tartott, májusban újra menesztették, ismét indoklás nélkül.



photo_camera A II. Rákóczi Ferenc Közpiskola udvara Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Ilyenkor pályázatot kellene kiírni az iskola vezetésére, ám a háború miatt bevezetett – gyakorlatilag rendeleti – irányításra hivatkozva Munkács vezetése nyáron anélkül kinevezte igazgatónak az egykori óvodavezetőt, a magyarul egy kukkot sem beszélő Marija Paukot.

Himnusz helyett gyertya

Így érkezett el az augusztus 31-ei évnyitó, ami már a magyar közmédiáig is eljutott. Az ünnepi rendezvényen az új vezetés nem engedte kitenni a magyar zászlókat, a magyar himnuszt sem énekelhették el – noha azt évtizedek óta megtehették.

Az egyik diák tiltakozásul egy, a magyar zászló színeivel díszített gyertyát gyújtott meg a kihelyezett asztalon. Az ungvári magyar televízió is ott volt, riportjukban dühös szülő, tanár és Schink István, a menesztett igazgató is megszólal. Ő azért lehet még mindig az iskolában (én is az iskola oldalán megadott telefonon értem el), mert másodszor is vitatja menesztését.



Az ünnepség idején már azt is tudni lehetett, hogy egy szintén ukrán, magyarul nem tudó igazgatóhelyettest is kapott az iskola. Az azóta eltelt napokban is sok dolog történt, „robbanás közeli a helyzet”, fogalmazott erről az igazgató a telefonban.

A középiskola Facebook-oldalán, amelyet a tantestület kezel, követni lehet az eseményeket. Kiderül, hogy egy második igazgatóhelyettes is lett, vagy hogy a magyar nép története tantárgy kikerült az órarendből. Néhány adalékot ad az a beszélgetés is, amit a tanárral folytattam, amikor félrehúzott az iskolától a távolabb eső fához.

photo_camera A II. Rákóczi Ferenc Középiskola homlokzata Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Idegen nyelv

Elmondta, a tantestület is kezd megosztott lenni. Vannak vegyes családokból származó tanárok, akik számára az új helyzet is elfogadható. A magyar tanárok attól tartanak, hogy az órák jelentős részét majd rájuk bízzák. Aggasztó az is, hogy az amúgy nyelvoktatásra is specializálódott iskola repertoárjába az angol és a német mellé az új vezetés szerint felkerült a magyar is mint idegen nyelv. Attól nem tartanak, hogy a jövőben bizonyos arányban ukránul kéne tanítani, ők is ukrán nyelven végezték a felsőoktatási tanulmányaikat, és most is vannak ukrán anyanyelvű gyerekek az iskolában, akikkel rendszeresen beszélnek ukránul.

„Azt látjuk, hogy bár Kárpátalján elég sok magyar nyelvű iskola van, máshol – sem Beregszászon, sem sehol – nem volt olyan probléma, mint itt. Mindenhol a szokásoknak megfelelően kikerülhetett a magyar zászló, elhangozhatott a magyar himnusz” – mondta.

Arról is beszélt, hogy teljesen tiszta: minden a városvezetés miatt történik, és nem a sokat emlegetett nyelv- vagy oktatási törvényről van szó, amelyet a magyar kormány is napirenden tart az ukránokkal szembeni viszony sarokpontjaként. Már csak azért sem, mert a tanárok között is tudott, hogy a törvény életbe léptetését 2024-ig elhalasztották, erről Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője is beszélt a 444-nek, a Lakmusz pedig hosszú elemzésében tárta fel, hogyan áll most a kérdés.

Turul után iskola

Munkácson tehát nem központi ukrán törekvésről van szó, sokkal inkább egyedi esetről, a várost vezető Andrij Baloha és köre döntéseiről. Nem ez az első eset, hogy a polgármesternek és az apjának a tevékenysége feszültséget szül Munkácson.

photo_camera 2022. október 25-én átadták a munkácsi várban a magyar honfoglalásra emlékező, 12 nappal korábban elbontott turulszobor helyére állított ukrán nemzeti jelképet, a háromágú szigonyt Fotó: Andrij Baloha / Facebook

Tavaly októberben a munkácsi egyik bástyáját díszitő turulszobrot lefűrészelték, helyére az ukrán címert rakták ki. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség „megdöbbenéssel értesült” a határozatról - írta akkor a Kárpátalja.ma. „A döntés azért is volt furcsa, mert a város egyik jelképének számító turulszobor Munkács városvezetésének kezdeményezésére került eredeti helyére még 2008-ban, a közös történelmi múlt és a nemzetiségek békés egymás mellett élésének jegyében” – közölte akkor a KMKSZ elnöksége.

Az eset miatt a városi tanács ukrán képviselői is tiltakoztak. Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója azt mondta, szándékos provokációról van szó: szerinte nem ez volt az első kísérlet „a kárpátaljai helyzet destabilizálására”.

Kik ezek az emberek?

A „Baloha klán” a 90-es évek óta meghatározó szereplője a munkácsi és a kárpátaljai politikai-gazdasági életnek, voltak időszakok, amikor az ország dolgaira is érdemi befolyásuk volt. Viktor Baloha üzletember, a jelenlegi polgármester, Andrij Baloha apja 1998–99-ben vezette a várost, később a megyei adminisztrációt irányította, de volt az ukrán államfő titkárságának első embere, illetve a rendkívüli helyzetek minisztere is, emellett sokszoros parlamenti képviselő. A miniszteri posztot – nem mellesleg – be tudta tölteni a 2004-es narancsos forradalom „győztese”, Viktor Juscsenko idején éppúgy, mint a Janukovics-kormányban.

Az utóbbi években nincs a csúcson országos szinten, de helyben bőven megvan a befolyása, és nincsenek hírek arról sem, hogy Andrij fiával esetleg problémás lenne a kapcsolata. Ezzel együtt nem csupán magyar vonatkozású botrányokat képes generálni, tavaly tavasszal például egy időre őrizetbe is vették, amikor verőembereivel puccskísérlettel próbálkozott a városházán.

A most kiakalult helyzet további érdekessége, hogy Viktor Baloha régebben a kárpátaljai magyar szervezetekkel együttműködő politikát is képes volt folytatni – így kerülhetett a munkácsi vár fokára a turulszobor –, illetve rendre felszólalt a ruszin nyelv hivatalos elismertetéséért Ukrajnában, amit a magyarok is támogattak. Barátságról azonban már régen nincs szó, a viszonyokat jól illusztrálja, hogy a Baloha família ki van tiltva a schengeni övezetből, méghozzá a magyar kormány kezdeményezésére.



Hogy pontosan mit értett Schink iskolaigazgató azon, hogy „robbanás közeli a helyzet” Munkácson, nem tudni, ahogy azt sem, hogy a tantestület és a szülői közösség mit tud tenni tiltakozásként. Nem világos emellett, hogy esetleg ukrán oldalról – például a kárpátaljai kormányzó részéről – tudna-e bárki hatni a munkácsi vezetésre, ha lenne ilyen szándék, minthogy például turulügyben sem sikerült meghátrálásra bírni a klánt.