Büszkén jelentette be Gyömrő fideszes képviselője, hogy vittek újabb konténereket az egyik általános iskolához

Büszkén jelentette be Gyömrő fideszes országgyűlési képviselője, Szűcs Lajos, hogy szeptember 18-án két konténert helyeznek el a Fekete István Általános Iskola előtt, hogy „a gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak tanulni.” Ez az a Szűcs Lajos, aki 13 milliárd forint kárt okozott az adófizetőknek a teniszszövetség elnökeként.

Szűcs Lajos hozzátette, hogy további két konténert fognak még telepíteni egy másik területen.

A képviselő a videóban azzal viccelődik, hogy „nem csak az RTL KLub, hanem mi is tudunk ilyen videót csinálni”, amivel arra utalhatott, hogy augusztus végén azt RTL számolt be arról, hogy évek óta több a diák, mint ahány hely van a tantermekben, ezért konténertermekben tanulnak a gyerekek, de még ezek sem elegendőek, újakat kellett rendelni. Az iskola szülői munkaközösségének vezetője, Siegl Tünde akkor arról beszélt a híradónak, hogy gyakran szennyvíz önti át a konténertermeket, és amikor ezt mondta, akkor egy patkány is felbukkant.

Az iskola honlapján 2021-ben született egy hosszú bejegyzés arról, hogy az iskola jelenlegi épülete már nem alkalmas felújításra, olyan szerkezeti problémák vannak. Mint írták:

„2020 tavaszán eldőlt, hogy a jelenlegi iskolánk épületeinek felújítása, bővítése, átalakítása nem járható út. A meglevő épületek műszaki állapota, elhelyezkedése, széttagoltsága, rossz tájolása miatt született meg az a javaslat, hogy a teljes bontás után egy új iskolát kell építeni a régi helyére. Ezzel az is változott, hogy nem plusz 16 tantermet építenek a megmaradó tantermek mellé, hanem 24 tantermes iskola épül.”

Csakhogy a kormány lefújta a felújítást pénzhiány miatt. Az iskola honlapján 2021-ben arról írtak, hogy 2022 tavaszára tervezik az ideiglenes konténersuli felépítését. Ekkor az intézmény vezetője még azt mondta:

„Biztos vagyok abban, hogy hamar megszokjuk – sőt megszeretjük – új helyünket és gyorsan elszalad az az idő, amit ott kell töltenünk, mielőtt visszaköltözhetünk régi helyünkre, a Kossuth Ferenc utcába. Egy gyönyörű, tágas, korszerű, jól felszerelt iskolába fogunk visszatérni. Olyan intézménybe, amelyről már nagyon régen álmodoztunk. Ez az álom rövidesen megvalósul, elérhető közelségbe került ennek az időpontja. Meggyőződésem, hogy érdemes az átmeneti időre minden áldozatot, kellemetlenséget felvállalni.”