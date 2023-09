Trump beismerte, hogy az ő saját döntése volt a választási eredmények vitatása

„Az én döntésem volt” – mondta Donald Trump arról, hogy miért próbálta megfúrni a 2020-as választások eredményét. „Az én döntésem volt, de hallgattam néhány emberre… …Különböző embereket hallgattam meg, és amikor mindent összeadtam, azt láttam, hogy a választásokat manipulálták” – fejtette ki az NBC Meet the Press című műsorának adott interjúban.

A csaknem 50 perces interjúnak azért fontos eleme ez, mert a volt elnök ellen eljárás zajlik a választás eredményének megdöntésére tett kísérletei miatt. Ő minden esetben ártatlannak vallotta magát és tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

Az NBC-s interjúban tehát Trump megismétli azokat a hamis állításokat, amelyeket korábban is tett és amelyekben azt állítja, hogy valójában ő nyerte meg az elnökséget.

„Tudja, hogy én kire hallgatok? Magamra. Láttam, mi történt" – mondta Trump. A volt elnök arról is beszél, hogy nem hallgatott az ügyvédeire, akik azt mondták neki, elvesztette a választást, mert nem tisztelte őket.



„Szerződteted őket, de soha nem találkozol ezekkel az emberekkel. Kapsz egy ajánlást tőlük, amiből kiderül, hogy RINO-k (Republicans in name only – csak nevükben republikánusok), vagy kiderül, hogy nem olyan jók. Sok esetben nem tiszteltem őket. De másokat tiszteltem. Sokakat tiszteltem, akik azt mondták, hogy a választásokat manipulálták".

Korábban az ügyészek arra kérték Tanya S. Chutkan bírót, hogy fékezze meg Donald Trump volt elnök kijelentéseit, amelyek megfélemlíthetik a tanúkat, befolyásolhatják a potenciális esküdteket, vagy mások zaklatásához vezethetnek a 2021. január 6-i puccskísérlete miatt indult szövetségi büntetőperben.

Az ügyészek álláspontja szerint ugyanis Trump majdnem „napi szinten” intéz támadásokat az üggyel kapcsolatos, közösségi médiában közzétett posztjaiban az érintettek ellen. Ezért arra kérték a bírót, hogy nyilatkozati tilalommal korlátozza a volt elnök megszólalásait, „szűk keretek közé” szorítva azokat.

(via CNN)