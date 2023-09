Ukrajna beperli Magyarországot a gabonatilalom miatt

Kijev beperel három uniós tagállamot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát a Kereskedelmi Világszervezetnél az ukrán gabona további kitiltása miatt.

Mint ahogy azt megírtuk, az Európai Unió feloldotta az ukrán gabonaimport tilalmát, ám ezzel egy időben a három érintett tagországban – rendkívüli módon megszegve az EU egységes piacát fenntartó szabályrendszert – mégis tilalom alá helyezték a behozatalt. Csak a tranzitot engedik át területükön a lengyelek a szlovákok és a magyarok.

Tarasz Kacska, gazdaságfejlesztési, kereskedelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettes a Politicónak adott interjújában elmondta, hogy Ukrajna saját tilalmakkal torolja meg a három ország lépését. Kifogásolják, hogy az unió nem képes betartani szabadkereskedelmi kötelezettségvállalásait.

„Fontos bebizonyítani, hogy ezek a lépések jogilag helytelenek. Ezért fogunk holnap jogi eljárást indítani” – Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta vasárnap.

Kacska miniszterhelyettes úgy vélte, hogy Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nyílt dacolása Brüsszellel szemben nem csupán az EU belügye, hanem felveti azt, amit „a legnagyobb rendszerszintű aggodalomnak" nevezett: bízhatnak-e a nemzetközi kereskedelmi partnerek abban, hogy Brüsszel az EU nevében beszél?

photo_camera Ukrán gabonaszállító vonat Munkácson. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Míg Szlovákia egyszerűen meghosszabbította az EU korábbi, négy gabonafajtára vonatkozó tilalmát, Lengyelország tilalmat rendelt el az ukrán lisztre és takarmányra is. Magyarország pedig Kacska szerint még tovább megy azzal, hogy további 25 olyan terméket tiltott be, amelyekről korábban nem volt szó, köztük a húst is.



„Úgy gondolom, Magyarország ezzel egy politikai nyilatkozatot tesz arról, hogy blokkolni akarja az Ukrajnával folytatott kereskedelmet, és teljesen figyelmen kívül akarja hagyni Brüsszelt” – mondta a Politicónak az ukrán miniszterhelyettes.



(via Euronews)