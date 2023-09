Akár az Alföldet is elnéptelenítheti egy felduzzasztott Debrecen

Lázár János Debrecent fejlesztené második fővárossá, amiről Forman Balázst, a Neumann János Egyetem docensét kérdeztük.

A kutató nem ért egyet a második főváros elnevezéssel.

A lehetséges magyarországi helyszínek közül Debrecent jó választásnak tartja, szerinte is kell egy ellenpólus Budapest mellett.

A legnagyobb probléma a város benépesítésével lesz: a vendégmunkások úgy változtatnák meg a város arculatát, amivel a kormány riogatni szeret, ha magyarországi magyarokkal töltjük fel, akkor kinyírjuk a vidéki Magyarországot.

Debrecen lesz Magyarország második fővárosa. Lázár János építési és közlekedési miniszter többször is beszélt erről az elmúlt napokban, hetekben, de vajon mit jelent ez a gyakorlatban, mekkora realitása van mindennek? - kérdeztük Forman Balázst, a Neumann János Egyetem docensét.

A kutató szerint magától nem alakul ki egy szerinte is szükséges másik pólus, így érthető, ha kormányzati szinten beszélnek erről. Magyarországhoz hasonló lélekszámú országokban is létezik a főváros mellett egy másik, nemzetközi szinten is jelentős város, így Csehországban a 400 ezres Brno, Görögországban a 800 ezres Szaloniki, Portugáliában a 230 ezres Porto.

A közel 1,7 milliós Budapest mellett egyértelműen a 200 ezres Debrecen az ország második legnagyobb városa, a két várost a 158 ezres Szeged követi. Azt még nem tudni, hogy a város fejlesztése mit jelent majd lakosságszámban, de nyilván növekedni fog. A város vezetésének szembe kell néznie azzal, hogyha nem akarja, hogy az egekbe nőjenek a lakásárak és albérleti díjak, akkor muszáj lesz tömegesen lakásokat építeni.

Kell egy ellenpólus