Hangosan fogsz huhogni, ha meglátod, milyen aranyos a Börzsönyben először megtalált, igen ritka törpekuvik

Magyarország egyik igen ritka, inkább csak alkalmi vendégségbe érkező madárfajának, a törpekuviknak először sikerült megtalálni, sőt le is fotózni a bizonyító példányait a Börzsönyben, a Magas-Taxnál.



photo_camera Fotó: Selmeczi-Kovács Ádám

A törpekuvik névadói nem vicceltek: igazán aprócska, kigyúrt veréb méretű, cserébe szuper motivált erdei ragadozó madárról van szó. A törpekuvik gyors röptű, fényes nappal is aktív, erdei énekesmadarakat, kisemlősöket és nagyobb rovarokat hajkurászó vadász. A kifejlett példányok tömege durván akkora, mint egy tyúktojásé. Klasszikus kocsmai verekedőről van szó: kis töpszli, de nagy egóval, aki saját magánál nagyobb zsákmányra is simán rámegy. Az énekes rigót talán sokan be tudják azonosítani: ez a fekete rigónál kisebb, de a kuvikunknál markánsan nagyobb gyakori énekesmadár az egyik kedvenc csemegéje.



photo_camera Szuperképessége a rosszalló tekintet. Fotó: Orbán Zoltán

A magas hegységekben és északi erdőségekben honos, Skandináviától Kelet-Ázsiáig elterjedt, bár sehol sem gyakori törpekuvik nálunk alapvetően csak kalandozó vendég, mivel Magyarországon nincsenek az ízléséhez méltóan magas hegyek vagy hideg erdőségek. Néhány pár fészkelhet az országban, az első bizonyítottan fészkelő párt 2010-ben találták meg. A Börzsönyben azonban még soha senki nem látta őket. Ezeket a börzsönyi egyedeket még szeptember 6-án szúrta ki Selmeczi-Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagja, az MME Ritkaságvadász Szakosztály elnöke.



photo_camera Fotó: Horváth Gábor

Egy csapat lelkes madarász négy nappal később megpróbálta újra megtalálni őket, sikerrel. A naprakész ornitológusok onnan tudták, hogy jó környéken járnak, hogy amikor mobiltelefonról törpekuvikhangokat játszottak le, a környékbeli énekesmadarak egyből hisztériázni kezdtek.

photo_camera A képen Ármin, a törpekuviknál alig nagyobb madármegfigyelő látható akció közben. Fotó: Orbán Zoltán

Maguk a kuvikok ekkor még nem reagáltak, de a rajongók nem lankadtak, és egy idő múlva meg is kapták a jutalmukat. Az idős kuvikpár tagjai előbb kiabálni kezdtek, hogy az alkarnyi teleobjektívekkel felszerelt madárrajongók később le is tudják őket fotózni a magas lombkoronában.