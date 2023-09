Szakképesítés nélkül lehet majd elektromos gépeket javítani a kormány terve szerint

Jelentősen lazítana a kormány a munkaügyi előírásokon, a jövőben számos munkakört szakképesítés nélkül is be lehetne tölteni, számolt be az RTL Híradója.

Nem kell majd szakképesítés, ha valaki biológiai termékeket állít elő, ha villamos gépeket javít, esetleg villanyautót szerel, de a szobafestéshez sem.

Igaz, a rendeletterv szerint a képzetlen munkaerő csak egy szakképesített felügyelete mellett dolgozhatna.

„Egy marionettbábu-műsort fog eredményezni, ahol a szakképzetlen munkavállalók mögött ott van egy szerencsétlen szakképzett, akár még korosabb munkavállaló is, és az ő nyakába varrják a teljes felelősséget, hogy a termelés biztonságosan, szakképzetlen munkavállalókkal működjön. Ez elképesztő”

- kommentálta a tervet a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Székely Tamás szerint a lazítással a kormány a külföldi vendégmunkásoknak és az épülő akkugyáraknak kedvezne. Az RTL megkeresésére a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közölte: a változtatás célja, hogy tovább növelje a foglalkoztatottságot, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, illetve a munkaalapú társadalom megerősítéséhez. ó