Még a TV2 szerint is személyiségkárosító a kőgazdag fiatalokat bemutató műsora, ami alapján mindannyian milliomosok vagyunk

Nem tudom, miért voltam olyan naiv több mint tíz évnyi bulvározás után, hogy őszinte izgatottsággal vártam a Rich Kids of Beverly Hills mintájára készült Kőgazdag fiatalokat, amivel a TV2 szeptember 18-án megpróbálta berúgni az őszi műsorszezont.

Nyilván tudtam, hogy nem Matolcsy Ádám és haverjai szerepelnek majd benne, ahogy azt is sokszor mantrázom magamnak szomorúan, hogy sajnos az RTL-en hamarosan induló Real Housewives of Budapestben sem valószínű, hogy Várkonyi Andrea és Rogán Cecília szerepelnek majd. De azt azért elvártam volna, hogy legalább minimálisan adjanak a látszatra azzal, hogy olyan kölyköket tolnak az arcunkba, akik ha nem is a Tihanyi-félsziget oldalába vájták a nyaralójukat, legalább arra adnak, hogy a napszemüvegüket nem a kínai piacon veszik.

Persze ettől még hatalmas vállalás volt a Mészáros Lőrinc-közeli csatornától, hogy 2023 őszén, a felcsúti milliárdos gigantikus jachtozása után egy olyan műsorral riogassák és próbálják meg felháborítani a nézőket, amiben beszédképtelen fiatalok próbálnak úgy csinálni, mintha milliárdosok, de legalábbis milliomosok lennének. A csatorna gyakorlatilag megcsinálta az Éden Hotellel és az Éjjel-nappal Budapesttel kevert Jersey Shore-t, de itt a szereplőknek nemcsak azt adták utasításba, hogy legyenek végtelenül prolik, hanem azt is, hogy csináljanak úgy, mintha lenne pénzük. Például úgy, hogy a szemükre húznak egy-egy logózott lencséjű napszemüveget, ami Louis Vuittonnak tűnik, de csak tűnik, mert bár nagyon sokáig kerestem, egyik szemüveget sem találtam meg a hivatalos oldalakon.