Orbán Balázs: Keresztbe tehetnek nekünk a külföldiek, de figyelmen kívül nem hagyhatnak minket

Életem első munkahelye bő egy évig a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyik kollégiumi szobájában működött. Az irodánk folyosóján laktak az elsőévesek, egy emelettel felettünk a titkárság volt, a másodikon pedig Orbán Balázs Migrációkutató Intézete működött.

Irigyeltem a gellérthegyi épület lakóit. A kollégium ugyan bűn ronda volt, de kétfősek voltak a szobák, ráadásul a legtöbb saját fürdővel is rendelkezett. Olyan luxus volt ez 2017-ben, amiről egy hozzám hasonló ELTE-kollégista csak álmodozhatott.

Az azóta eltelt hat évben nagyot fordult a világ az MCC-vel. A többek között Richter- és MOL-részvényekkel feltőkésített tehetséggondozó intézmény nemcsak elköltözött a Somlói útról, hanem számos vidéki és határon túli képzőhelyet is nyitott, miközben saját fesztiválját is elindította. Térnyerését jól mutatja, hogy míg 2017-ben ez teljesen indokolatlan lett volna, idén mi is ott voltunk az évnyitóján.

Köszönjük, Balázs!