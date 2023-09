Végre itt a 444-es póló!!4!!!44!

Folytatódik a 10 éves 444 emlékéve, régóta ígérgetett és halogatott projektünk válik most valóra. A kerek születésnapra három pólóval készültünk olvasóinknak és barátainknak, amit Kör tagok most is kedvezményesen vásárolhatnak meg. Ha épp nincs Kör tagságod, póló vásárlás előtt mindenképp érdemes beszerezned egyet, mert a kedvezmény akkora, hogy most akár egy hónapnyi előfizetés díja is kijön belőle!

Az első darabot szívből ajánljuk a varacskos riffek és a zenekaros pólók kedvelőinek, a 444-es jetimitológia kiteljesedése a Black Metál Jeti póló. A drótszőrű-savköpő jetit Untune tervezte.

A második mintát a Nyugat + Zombik képregényt is jegyző Csepella Olivér készítette. Igazi magyaros tesz-vesz város, őrült vásári kavalkád az elmúlt tíz év megannyi apró részletével. Minden szereplőt felismersz a Hungarikum pólón?

A hanyag elegancia és a streetwear stílus képviselőire is gondoltunk, a változatosság kedvéért egy újabb jetivel, ahol a nagyobb minta a póló hátán, egy kisebb logó pedig az elején található. A Magyar Jeti Zrt póló tervezője BadBoyLevi.

Mindhárom minta kapható uniszex és női fazonú pólón is. A pólókat megtalálod a 444 webshopjában 9 990 forintos áron, már meglévő és most taggá váló Körös barátaink pedig kedvezményes 7 990 forintért szerezhetik meg. Csapj le rá gyorsan, mert a készlet limitált!

Mit hoz a jövő?

Ha pillanatok alatt elkapkodjátok, nem kizárt, hogy lesz még a jövőben póló, karácsonyi csúnya pulcsi vagy 444-es banyatank is. Ami viszont biztos, hogy hamarosan érkezik keményfedeles, 444(!) oldalas álemlékkönyvünk, amiben elmeséljük az elmúlt tíz év legkomolyabb és legkomolytalanabb, legsúlyosabb és legsúlytalanabb élményeit, sztorijait, híreit és álhíreit, miközben azt is felidézzük, mi minden történt a világban az eltűnt évtizedben. Stay tuned!