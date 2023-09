Fia javára lemond a Fox éléről Rupert Murdoch

Lemond a Fox és a News Corp elnöki posztjáról az alapító, Rupert Murdoch, aki 27 éve vezette a Fox News csatornát és a mögötte álló cégeket. Novembertől mindkettőben fia, Lachlan veszi át a helyét, de a News Corp-on keresztül Murdoch továbbra is több száz helyi, országos és nemzetközi médium tulajdonosa marad.

A csatornának áprilisban, peren kívül 787 millió dolláros kártérítést kellett fizetnie a Dominion szavazógép-gyártó és üzemeltető cégnek, mert hazugságokat terjesztettek róluk, és így arról is, hogy elcsalták volna a 2020-as elnökválasztást. A hazugságot Murdoch is elismerte. A Fox szerkesztői féltek, elveszítik a nézőiket, ha nem állnak be ők is Trump „nagy hazugsága" mellé, miszerint elcsalták tőle a 2020-es elnökválasztást - így a fogukat szívva,

de estéről estére foglalkoztak az összeesküvéssel, amiről pontosan tudták, hogy nem igaz. Sőt, már a választás előtti kampánynak is ezzel a felütéssel futottak neki. A trumpista csatorna sztárműsorvezetőjét, a magyar kormánynak is kedves Tucker Carlsont a megegyezés után pár nappal kirúgták.

Hónapokkal ezelőtt a médiamogul elvetette a Fox és a News Corp egyesítésének tervét, ami nem csak a két céget, hanem azok vagyonát is egyesítette volna. A News Corp alá tartozik többek között a News UK, a Wall Street Journalt is kiadó Dow Jones & Company, a News Corp Australia kiadóvállalat, a New York Post és a HarperCollins könyvkiadó.



Murdochnak van egy másik fia is, aki rendszeresen kritizálja apja médiabirodalmának műsorait. James Murdoch a 21st Century Fox vállalat elnöke volt, mielőtt a cég össze nem olvadt a Disney-vel.

(via BBC)