Ha gondolják, nyugodtan olvassanak bele a reggeli hírlevelünkbe!

BELPOLITIKA

Harcra fel! - így invitálta a békepárti Kocsis Máté a békepárti Fidesz-képviselőket Hernádi Zsolt közpénzmilliárdokkal megtámogatott luxusszállójába. Kezdődik a békeharc őszi felvonása, szerdától kihelyezett frakcióülést tartanak a kormánypártok külvilágtól elzárt képviselői. Itt a választott képviselők mellett már teljesen természetes Rákay Philip és Bayer Zsolt jelenléte.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Évnyitót tartott a Mathias Corvinus Collegium: Orbán Balázs és Szalai Zoltán mellett Paul Romer, Nobel-díjas közgazdász is beszédet tartott az eseményen.

Hidvéghi Balázs bejelentést tett Sára Botondnál, mert talált egy fóliázatlan Heartstopper könyvet a repülőtéren, szerinte nyilvánvalóan öncélú homoszexuális tartalmat árusítanak Ferihegyen. Egy KDNP-s képviselő pedig félti a XVIII. kerületi gyerekeket Dr Máriás képeitől, ezért betiltaná a művész dadaista kiállítását, Szarvas Attila pedagógusként és 10 gyerekes apaként tiltakozik a vallási és erkölcsi érzéseket sértő képek ellen.

A bíróság szerint teljesen rendben van, hogy Orbán honvédségi repülőgéppel utazott magánvakációra, Olaszországi kitérővel repült haza Kairóból a kormányfő.

Vikidál Gyula jelentéséből az derült ki, hogy Nagy Feró egészen megbarátkozott a kommunizmussal '83 szeptemberére: sajnálta, hogy elfecsérelte a korábbi éveit a Beatrice zenekarra.

BELFÖLD

Brüsszelben a tárgyalóasztalon van egy terv, ami szerint Magyarország szavazati jogának megvonása sem elképzelhetetlen az EU-ban: a független szakértők által írt tervezet szerint a jogsértések egy bizonyos szintje és ideje után nem maradhat egy ország az EU tagja.

Még a TV2 szerint is személyiségkárosító a kőgazdag fiatalokat bemutató műsora, ami alapján mindannyian milliomosok vagyunk: műanyag pálmafák alatt gurulnak bérautóikban a hamisított Louis Vuitton-napszemüveges, gazdagnak nevezett, újrahasznosított TV2-s arcok.

A 24 arról írt, hogy több mint ötmilliárd forint áramlott titokzatos támogatásokból a Megafonhoz.

Covid-védőoltások: újra kellene oltani a magyarokat, főleg a 60 év felettieknél lenne ez sürgető.

GAZDASÁG

photo_camera Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Németh Dániel/444

A békepárti békekormány 13 magyar város vasútállomását építené át „polgári és katonai kettős felhasználásra”, és terveznek egy új vasúti Duna-hidat is, minderre 48 milliárd forintot kérnek az EU-tól.

BŰNÜGY

„Ellenőrzést tartok! Bezáratom ezt a lebujt! Kérek két deci vörösbort!” – ezzel a felkiáltással és egy hamis jelvénnyel ügyeskedett a kaposvári kocsmában egy férfi: az álrevizor arra próbálta meg rávenni az ott dolgozókat, hogy térítésmentesen kiszolgálják, de hitelességét a fellépése, okmányai önmaguknak is ellentmondó tartalma, valamint a tény, hogy évekkel korábban a hely törzsvendége volt, egyaránt kétségbe vonták.

A bordélyház-hálózat üzemeltetésével vádolt volt Kékfény-riportert gázolták el néhány napja az M0-son: még szeptember 10-én történt az eset, kórházba került.

Nem fizettek adót a neten árult kábítószerek után, a két magyar férfi 400 milliós kárt okozott a költségvetésnek, most börtönbe mehetnek.

KÜLFÖLD

photo_camera Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Jövő szombaton választ Szlovákia, a magyar párt Szövetség néven indul egy olyan szlovák pártból jött magyar politikussal, aki talán a parlamentbe vágyó szlovákiai magyarság utolsó reménye, és aki sokszor a Fideszhez nagyon hasonló dolgokat mond. A magas részvétel megöli a Szövetséget. Michal Šimečka miniszterelnök-jelölt azt mondta, Magyarország kis túlzással Oroszország trójai falova az EU-ban.

Egy kutatás szerint az európaiak 98 százaléka súlyosan szennyezett levegőt lélegez be, Magyarországon is kétszer szennyezettebb a levegő, mint a WHO által meghatározott határérték.

Az Adidas vezérigazgatója szerint nem is gondolta komolyan Kanye West az antiszemita kijelentéseit, szerencsétlen megnyilvánulások voltak, Bjørn Gulden már sajnálja a szakítást.

HÁBORÚ

photo_camera Fotó: IDA MARIE ODGAARD/AFP

Eldurvult a lengyel-ukrán gabonavita, részegezés is volt, most meg már újabb importtilalmakkal fenyegetőznek: az EU-ban Magyarország, Szlovákia és Lengyelország szembement Brüsszellel. Az Európai Bizottság kényes helyzetben van, az ukránok pedig látványosan kiakadtak. Lengyelországban viszont kampány van.

Zelenszkijnek van egy béketerve, és ennek megtárgyalására hívta össze az ENSZ tagországait.

HÁBORÚ 2

photo_camera Szétlőtt autók Sztepanakertben. Fotó: SIRANUSH SARGSYAN/PAN PHOTO/via REUTERS

27-en meghaltak a hegyi-karabahi összecsapásokban, köztük civilek is, Hegyi-Karabah megadta magát. Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy orosz békefenntartók is meghaltak Hegyi-Karabahban.

