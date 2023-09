HIV aktivista, egy roma kick-box bajnok és Pankotai Lili kapta az idei Szabad-díjat

Szerda este adta a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a Szabad-díjakat, elismerve azokat, akik kiállásukkal, tetteikkel egy szabadabb Magyarországért dolgoznak. Az idei jelöltekről itt jelent meg részletes leírás.

photo_camera Pankotai Lili, Liebermann Márta és Zsiga Melinda a TASZ SZABAD-díjának 2023-as győztesei. Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

Több kategória volt, a közönségdíjat a kétszeres világbajnoki bronzérmes kick-box bajnok, edző Zsiga Melinda vehette át. Roma származású állami gondozottként nőtt fel, családról családra adták, egész életében azt élte át, hogy senki nem szereti. A sport lett az élete, mindig hajtotta a bizonyítási vágy, mert meg akarta mutatni, hogy a sportban ő a legjobb, hogy ő is ér annyit, mint egy fehér ember.

Beszédében az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozta. „A sporton keresztül tudom kifejezni önmagam. Lehetővé teszi számomra ,hogy megmutassam nem minden állami gondozott roma temetkezik önsajnálatba. Hogy megmutassam, a romák is megérdemlik az esélyt, hisz' szorgalommal, kitartással, fegyelmezettséggel és akarattal ők is érnek ugyanannyit, mint bárki más. Ma már edzőként adok lehetőséget másoknak arra, hogy elérjék, amit akarnak” – mondta.



A zsűri díját Liebermann Márta kapta, aki több mint 20 éve küzd azért, hogy a HIV ne stigma legyen.

Liebermann Márta 70 éves nyugdíjas, több mint 20 éve páciensaktivista, a 2020-ban megalakult Retropajzs alapítója és vezetőségi tagja, akit 23 évvel ezelőtt diagnosztizáltak HIV-vel. Amikor megtudta, sok érintetthez hasonlóan ő is úgy érezte, hogy a diagnózissal vége az életének. A sorstársaitól sok segítséget kapott, és erőt merített ahhoz, hogy ő is elkezdjen küzdeni azért, hogy a HIV ne egy stigma legyen, és az emberek elfogadással és ne félelemmel forduljanak az érintettekhez. Márta pedagógus, és talán ennek is köszönhető, hogy az edukációt és az érzékenyítést tartja a legfontosabbnak aktivista tevékenysége során. „A HIV esetében a lélek gyógyulása a legfontosabb. Azzal tudok hatni az emberekre, ha beszélgetek velük. Segítem az érintetteket, és érzékenyítem, az elfogadás felé terelem azokat, akik előítélettel állnak a betegséghez.”



photo_camera Liebermann Márta és Kapronczay Stefánia, a TASZ stratégiai igazgatója Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs





„Jó lenne, ha mindenki tudná, a HIV-vel élőktől nem kell félni: a kezelt HIV-fertőzött nem fertőz meg másokat. Számomra a szabadságot az jelentené, hogy nem kell félnünk attól, hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozzánk, hogy megőrizhetjük az emberi méltóságunkat és ugyanúgy élhetünk, mint bárki más” – mondta a díjátadón Liebermann Márta, akinek személyes missziója, hogy a HIV ne legyen tabutéma, sem az egészségügyben, sem az iskolákban, sem a társadalomban. Magyarországon ugyanis a HIV-vel élőkkel szemben sokszor még az egészségügyi ellátórendszer is előítéletes, elutasító. Liebermann Márta és az ő kezdeményezésére, 2020-ban létrehozott Retropajzs Egyesület azért dolgozik, hogy edukációval csökkentsék a betegséget övező információhiányt és felhívják a figyelmet a megelőzésre. Márta munkájának egyik fontos elismerése az is, hogy több orvostovábbképzésbe is bevonták, hogy segítsen az egészségügyi rendszerben a diszkrimináció elleni küzdelemben.



A díj átvétele után azt mondta, hogy időnként azt érzi, elfáradt, de az elismerés új erőt ad neki.

Először volt fiatal díjas kategória a holland nagykövetség támogatásával. Ennek nyertese az oktatási tiltakozások egyik kulcsszereplője, Pankotai Lili lett.



Pankotai Lili a köszönőbeszédében azt mondta, hogy ő nem szabadnak született, hanem azzá nevelték, ezt megköszönte a szüleinek.

„SZABAD-díj alapításakor célunk volt, hogy a változásért dolgozó hétköznapi hősök történeteit kiemeljük a nyilvánosságban” – mondta Kapronczay Stefánia, a TASZ stratégiai igazgatója a díjátadón.

A zsűri díját Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapítója, Marge dalszerző és énekes, Miklósi Gábor újságíró, Molnár Áron színművész, Nyáry Luca író, a WMN szerzője és Kapronczay Stefánia ítélte oda.



A Partners Hungary különdíját kapta a fiatalok kategóriában Iváncsik Fanni roma és nő jogi aktivista, az oktatási tiltakozások egyik kulcsszereplője, az Egységes Diákfront, Horváth Bence környezetvédő aktivista és az ADOM diákmozgalom, akik közel tíz éve küzdenek egy modern, diákközpontú oktatásért.



A BOOKR Kids és a KAPTÁR különdíját Szilágyi Kitty óvodapedagógus vehette át. A gálán elmondta, ő szerencsésnek érzi magát, hiszen a környezete támogatja és erőt ad neki ahhoz, hogy kiálljon és küzdjön egy jobb oktatásért. Számára a feladás nem opció.

A Líra különdíjával jutalmazták Buzás-Hábel Gézát, a Divers Youth Network vezetőjét, aki beszédében kiemelte, hogy a bátorság Magyarországon sajnos nem mindig egyenlő a szabadsággal, de mégis úgy döntött, hogy kiáll és vállaja felszólalásának következményeit, hogy ezzel is erőt adjon másoknak.

Különdíjat, a menekült munkavállalóknak szóló magyar nyelv oktatást, kapott dr. Papócsi-Réthy Katalin, a Free Pékség alapítója, aki sikeres vállalkozóként dolgozik azért, hogy munkáltatóként egyenlő esélyeket teremtsen.

A Közélet Iskolája különdíjjal jutalmazta Kállai Kornéliát, a Zebraszerda mozgalom elindítóját, aki országszerte mozgósítani tudta a jobb oktatásért kiálló polgárokat, és Kozma Évát, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület képviselőjét is, aki társaival együtt kiállt a gyerekei jövőjéért és szembeszállt a környezetkárosító debreceni akkumlárotgyár megépítésével.

A testem gyengesége hozta el azt, hogy a belső erőm lett – mondta Csángó Dániel, a Freekey társalapítója és képviselője, aki a Fundraising Akadémia jóvoltából különdíjban részesült. Szervezetével több száz érintett számára harcolt ki egy méltóságteljesebb életet a személyi asszisztencia intézményén keresztül.

A Szabad-díj médiapartnere a 444.