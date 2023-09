Akkora környezetvédelmi kiskaput nyitott a kormány, hogy egy egész akkugyár befér rajta

A sorozatos szabálysértések ellenére magyar hatóságok bírásgai eddig sem vágták földhöz a milliárdos állami támogatásokat és adókedvezményeket kapó akkumulátorgyárakat. Egyedül a dél-koreai SungEl bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozójának működését függesztették fel határozatlan időre, ami eleve katasztrófavédelmi engedély nélkül kezdett működni, de , de idén tavasszal ott még a hatósági ellenőrök is rosszul lettek ott a szabálytalanul tárolt vegyi anyagoktól.

Csütörtök este azonban megjelent egy kormányrendelet, ami alapján a gyáraknak ezután már a pár milliós bírságok miatt sem kell aggódniuk. A kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva elrendelte, hogy a környezetvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést köthet az adott céggel. Ebben a szabálysértő vállalat vállalja, hogy ezután nem csinál ilyet, mintha egyébként nem lennének világosak a jogszabályok. Gyakorlatilag a jachtozás utáni kölyöktacskó jogi megfelelője:

„A környezetvédelmi hatósági szerződésben az ügyfél vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a környezetvédelmi hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a környezetvédelmi jogszabályokkal, valamint a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély előírásaival.”

A rendelet szerint ha egy cégnek van hatósági szerződése, akkor a teljesítési határidőn belül nem lehet korlátozni, felfüggeszteni vagy megtiltani a működését akkor sem, ha éppen nincsnek meg az engedélyei. De azért sem lehet megbírságolni a leszerződött cégeket, ha épp a levegővédelmi követelményeket nem tartják be. A rendelet pénteken már hatályba is lépett. Külön kikötötték, hogy az új szabályokat az ekkor már megvalósult jogsértés megszüntetése érdekében is alkalmazni kell.

„Az akkumulátoripar mára állam az államban, engedélyeik botrányosan megengedőek, ellenőrzésük felületes, büntetéseik jelképesek. A kormány most még tovább lazítja ezt a rendszert, és még annyi (minimális) felelősséget és kötelességet sem terhel az akkumulátoripari cégekre, mint eddig” - írta a módosításról a párbeszédes Jávor Benedek.