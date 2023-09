Átmegy a telkükön a közút, úgyhogy kerítéssel zárta le azt egy csókakői házaspár

Rendesen megkeserítette pár csókakói Móra Ferenc utcában lakók életét egy házaspár, lezárták ugyanis a más házakhoz is vezető, leaszfaltozott utat. Az utca többi 26 lakójának így kerülővel, kátyús, közvilágítás nélküli földúton kell hazakeverednie.

Az RTL riportja szerint az útról régóta vita van a pár és az önkormányzat között: az önkormányzati út valóban a pár telkén halad át, az önkormányzat korábbi vezetése pedig azt nem jegyezte be. Az új lakók 5 éve költöztek be a házba, amelynek telkén az út is áthalad, azóta vitatkoznak az önkormányzattal, idén nyáron pedig megunták a dolgot, és egy kapuval elzárták az utat a többi lakó elől. A pár azt mondja, az önkormányzatnak nincs semmilyen használati jogcíme nincs a leaszfaltozott útra, így az az övék. Az önkormányzat jelenlegi vezetése azt mondja, bírósági döntésre várnak az ügyben.