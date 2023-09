Elhunyt Giorgio Napolitano, Olaszország kétszeres köztársasági elnöke

98 éves korában elhunyt Giorgio Napolitano olasz politikus, aki 2006 és 2015 között, két cikluson át volt Olaszország köztársasági elnöke. Napolitano egy római kórházban halt meg, az olasz ANSA hírügynökség szerint állapota már egy ideje kritikus volt.

Napolitano Nápolyban született 1925-ben, itt végezte el a jogi egyetemet is 1947-ben. Politikai pályáját az olasz kommunista pártban kezdte, amelynek reformista szárnyát vezette. 1953-ban jutott először képviselőként az olasz parlament alsóházába. A kommunista párt politikusaként 1956-ban elítélte a magyar forradalmat, később azonban kritikusabb volt a Szovjetunió akcióival szemben, az Afganisztán ellen indított 1980-ban indított háborút például akkor is elítélte. 2006-ban magyarországi látogatása során Sólyom László akkori magyar köztársasági elnöknek elmondta, hogy felülvizsgálta az 56-al kapcsolatos nézeteit is.

photo_camera Napolitano 2018-ban. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

1989 és 1992 között az Európai Parlamentben volt képviselő, majd 1992 és 1994 között, már az 1991-ben alakult Baloldali Demokrata Párt (PDS) színeiben az olasz alsóház elnöke volt, majd 1996 és 1998 között a Romano Prodi vezette kormány belügyminiszteri posztját látta el.

Olaszország köztársasági elnökeként komoly szerepe volt abban, hogy 2011-ben, az euróválság ideje alatt Mario Monti vezetésével szakértői kormány alakult Olaszországban, az olasz jobboldalon pedig az járja, hogy Berlusconi utolsó kormányának megbuktatásában is közrejátszott. Politikai befolyása miatt az olasz politikai sajtóban megkapta a György király becenevet.