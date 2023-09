Fogy a kormány ideje, hogy megnyugtató választ adjon

A magyar kormány egy dolgot már biztosan elért az elmúlt nagyjából egy évben, azon belül is az elmúlt bő három hétben: hogy mindenkinek, aki napelemeket szeretne a háza tetejére, vagy aki ilyen naperőművek felszerelésével foglalkozik, sokkal több ősz hajszála legyen. Nem elég ugyanis, hogy tavaly októbertől átmenetileg megtiltotta a kormány, hogy az új naperőművek betápláljanak a hálózatba (ami tiltás még mindig érvényben van), az elmúlt hetekben a kormány több, egymásnak ellentmondó állítást tett arról, hogyan számolhatják el a jövőben a napelemmel rendelkezők a föl nem használt energiát. Emellett pedig szinte napi szinten jelentek meg olyan állítások, amik miatt idegeskedhetett az, aki ilyesmi beruházásra szánta el magát:



Lantos Csaba miniszter bejelentette, hogy a jövőben éves helyett havi alapú szaldóelszámolást vezetnek majd be a háztartási kiserőművekre, hogy aztán ezt gyorsan visszavonja;

Majd megjelenjen egy rendeletcsomag arról, hogy akinek már van napeleme, az még 10 évig biztos a mostani rendszerben maradhat, de annyi furcsa technikai részlettel, hogy sokan megrémüljenek, hogy végül mégis rosszabbul járnak majd 2024-től;

Majd az Energiaügyi Minisztérium és Gulyás Gergely pár nyilatkozatából azt szűrje le a sajtó, hogy 2024-től olyan feltételekkel venné át a napelemekben megtermelt áramot az MVM, amivel senkinek nem éri meg naperőművet tartani a tetőn.

Az biztos, hogy még mindig sok a bizonytalanság, de a napelemes piac képviselői szerint a kormány szándéka alapvetően jó irányba mutat, és remélik, hogy a hónap végére sikerül olyan rendszert kialakítani, ami a jövőben is arra ösztönzi az embereket, hogy akarjanak napelemekre beruházni. Akárhogy is, az óra ketyeg, a kormánynak pedig már csak hetek, legfeljebb hónapok állnak rendelkezésére, hogy megnyugtassa a piacot és hatással legyen arra, mennyi napenergiát termel majd az ország a következő évtizedekben.

Előre-hátra-előre

Nehéz röviden összefoglalni, hogy mi is történik a napelemek szabályozásával, de azért próbáljuk meg! A jelenlegi, pontosabban a múlt hétig érvényes rendszerben az, aki napelemet szerelt a háztetőre, az úgynevezett éves alapú szaldóelszámolásos rendszerben működtethette azt: a megtermelt áramot, amit nem használt fel saját fogyasztásra, visszatáplálhatta a hálózatba, ezért cserébe máskor ugyanannyi áramot kivehetett a rendszerből. Hogy mindez éves alapon történt, azt is jelentette, hogy a nyáron betáplált áramért télen is kaphatott vissza, amikor sokkal kevesebbet süt a nap, így kevesebbet termel a napelem. Ezzel a napelemesek lényegében egy nagy akkumulátorként használhatták a magyar villamosenergiai hálózatot, így nagyon megérte napelemet telepíteni.

photo_camera Fotó: Váli Miklós/MTI/MTVA

Ez a rendszer viszont sok problémát okoz, például, ahogy ezt korábban írtuk, arra ösztönöz, hogy jóval nagyobb erőművet szereljen az ember a tetőre, mint ami lefedné a napi fogyasztását, a sok visszatáplált áram pedig hálózatfejlesztések hiányában az elosztóhálózatot terhelte. Ilyen fejlesztések szükségességére hivatkozva jelentette be a kormány tavaly ősszel, hogy egy ideig nem lehet több háztartási naperőművet csatlakoztatni a hálózatra. Ráadásul a napelemesek nem fizetnek annyit a rendszer használatáért a megtermelt és aztán visszavett áramuk után, vagyis az ő rendszerhasználatuk költségét másoknak kell kifizetni, ami nem annyira igazságos.

Az EU már 2019-ben kiadta az irányelvet, hogy 2024-től már sehol nem szabad szaldós elszámolással új napelemeket telepíteni, ehelyett át kell állni valami másfajta elszámolásra. A leginkább tipikus az úgynevezett bruttó elszámolás, ami azt jelenti, hogy a napelemes háztartás nem áramot cserél áramra a hálózatról, hanem a betáplált áramot megveszi tőle a szolgáltató, majd amikor a hálózatról van szüksége áramra a napelemes fogyasztónak, például télen, akkor fizet érte, mint mindenki más. Ez a rendszer, attól függően persze, milyen árat kap a visszatáplált áramért a napelemes, más típusú erőművek telepítésére ösztönöz. Általában kisebb, a háztartás fogyasztásának kielégítésére elég áramot termelő egységeket éri meg így jobban telepíteni.

Hogy bruttó elszámolás Magyarországon is lesz, azt eddig is lehetett tudni, de hogy ez hogy néz majd ki, azt még mindig nem lehet. Sőt, az elmúlt hetekben az is kérdéses volt, hogyan számolnak majd el azok, akik már feltelepítették a napelemüket.