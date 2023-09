Halló, egy pilóta esett a hátsó kertembe

Nagyon furcsa 911 segélyhívás érkezett az Egyesült Államokban, Dél-Karolinában. A hívó fél ugyanis azt mondta, hogy egy katapultált pilóta pottyant a hátsó kertjébe, most a házában van, és megkérte őt, hívjon neki egy mentőt.

A hívást fogadó munkatárs nem is érti először, vissza is kérdez, hogy mi történt, mire a pilóta is megszólal a vonal másik végén: lezuhant a katonai gépe, ő katapultált, a vadászrepülőről viszont nem tudja, hogy hol van. A pilóta az amerikai tengerészgyalogság kötelékébe tartozik és egy F-35-ös vadászrepülővel gyakorlatozott, amikor valami meghibásodott a gépben, és zuhanni kezdett. A pilóta még időben, közel 700 méter magasan katapultáltni tudott, így ért földet valakinek a kertjében, és könnyebb sérülésekkel megúszta az egészet, a segélyhívás szerint csak a háta fáj kicsit.

photo_camera F-35-ös vadászgép. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A hangja és szavai alapján jobban izgult amiatt, hogy nem tudja, hová zuhant az amúgy 100 millió dolláros repülő. Annak roncsait amúgy később megtalálták, a becsapódás senkiben és semmiben nem okozott kárt. (BBC)