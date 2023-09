Hiába gondol erőseket Orbán, nem az ukránok miatt drágul a magyar üzemanyag

Orbán Viktor a múlt héten új mumust talált annak magyarázatára, hogy miért emelkedik az infláció: az ukránokat, akik megemelték a Barátság-kőolajvezeték tranzitdíját, így drágábban jut el az olaj Magyarországra. Ez az állítás viszont több sebből is vérzik. Az ukrán díjemelés még akkor se okozna jelentős drágulást, ha alapvetően határozná meg az üzemanyagok árát. De még csak nem is ez határozza meg: a tranzitdíjnál a kőolajpiac globális folyamataitól a kormány által kivetett adókig több tényező is sokkal nagyobb hatással van az üzemanyagárra.

De ha már feltétlenül a tranzitdíj miatt akar haragudni valakire a kormány, a horvát kőolajvezetéket üzemeltető monopolcég sokkal nagyobb áremelést vezetett be, amivel viszont, mint egy másik EU-s tagállam vállalatával, még tudna is valamit kezdeni a magyar kormány és a MOL.

Nem úgy van az, ahogy Orbán gondolja

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta múlt hét pénteken, hogy “nem káromkodok, mert egy miniszterelnök ne káromkodjon, de erőseket gondolok arról, hogy az ukránok megemelték az orosz olaj tranzitdíját”. Gulyás Gergely pedig pár nappal korábban arról beszélt, hogy emiatt az emelés miatt 0,5 százalékkal emelkedett az infláció augusztusban, arra utalva, hogy nagy mértékben megdobta az üzemanyagárakat ez az emelkedés.

Hozzáértők szerint viszont nagy túlzás lenne azt állítani, hogy az ukrán tranzitdíj-emelésnek ilyen és ekkora hatása van. Pletser Tamás, az Erste energiapiaci elemzője szerint eleve fontos megérteni, hogy a kőolaj és az üzemanyag piaca két különálló piac. A kőolaj ára persze befolyással van az üzemanyag árára, de az olajtranzit árának emelkedése csak a MOL gyártási költségeit emeli, az üzemanyag árát nem.